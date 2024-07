Confira a previsão do tempo para hoje (11) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo é chuvoso em maior parte do estado - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nesta quinta-feira (11), a previsão indica condições típicas de inverno, com tempo instável devido ao avanço de uma frente fria aliado ao transporte de umidade.

Espera-se muita nebulosidade com condições para chuvas em Mato Grosso do Sul, com isso, deverá ser registrado pequena amplitude térmica devido ao avanço do ar frio para todas regiões do estado. A condição de muita nebulosidade favorece ainda mais a sensação de frio no estado.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 13°C e máxima de 25°C. Há probabilidade de chuva.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 13°C e 22°C.

Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 12°C e a máxima de 15°C. Há previsão de chuva.

O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 14°C e máxima de 31°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 15°C e 33°C.

Anaurilândia terá mínima de 14°C e máxima de 22°C. Há chance de chuva.

A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 12°C e máxima de 16°C. Há probabilidade de chuva.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 10°C e 12°C. Há previsão de chuva.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 11°C e máxima de 14°C. Há previsão de chuva.

