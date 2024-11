Confira a previsão do tempo para hoje (26) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

As anulações incluem vagas do concurso de 2023, que disponibilizou 323 postos para professores, com carga horária de 20 horas semanais e salário inicial de R$ 3.671,07. Também foram anuladas nomeações referentes ao edital de 2019 para profissionais da saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A decisão foi motivada pela ausência de apresentação dos selecionados dentro do prazo determinado ou pelo não cumprimento dos requisitos exigidos nos editais. Com isso, a administração municipal considerou encerradas suas responsabilidades em relação aos convocados.

Campo Grande

Feto é encontrado em esgoto de empresa; caso será investigado

O feto foi encontrado por funcionários que estranharam um entupimento no esgoto. A Polícia Civil esteve no local para investigar as causas do abandono do bebê.

O caso está sendo investigado pela DHPP de Campo Grande Imagens/ PCMS