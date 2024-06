Confira a previsão do tempo para hoje (30) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

MEIO AMBIENTE

O Pantanal Tech apresenta painéis com foco temático no eixo estratégico do desenvolvimento sustentável do Pantanal

O evento buscar inserir dentro do contexto do Pantanal as oportunidades e desafios da Rota Bioceânica, e na temática da COP 30 Foto: Valdenir Rezende / Arquivo Correio do Estado

O Pantanal Tech MS, evento de tecnologia e meio ambiente que acontece na Unidade Universitária de Aquidauana da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, tras entre os principais assuntos, a discussão sobre o Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais no Pantanal.

O evento ocorre entre os dias 28 e 29 de junho, e têm o objetivo de proporcionar interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal de MS, atentando para as tecnologias e inovações existentes, numa agenda positiva de sustentabilidade, considerando os diversos produtos oriundos deste bioma.

O reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, ressalta que a Universidade tem o orgulho de realizar este que é o maior evento de tecnologia da região pantaneira. “A proposta do Pantanal Tech MS é apresentar uma agenda positiva entre sustentabilidade e produção na região geográfica do bioma Pantanal, de modo a divulgar as boas práticas tecnológicas e inovadoras da produção sustentável”, afirma o reitor.

A temática do Pantanal Tech é o “Desenvolvimento sustentável do Pantanal”, que abrange: Agricultura familiar, Agroindústria, Agronegócio, Agropecuária sustentável, Economia criativa, Empreendedorismo, Geração de renda, Inclusão produtiva, Inovação, Sustentabilidade e Turismo.

Também busca inserir dentro do contexto do bioma, oportunidades e desafios da Rota Bioceânica, e o Pantanal na temática da COP 30, observado os desafios da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

O evento conta com o apoio dos cursos de Graduação e de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) da UEMS: Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia.

E do Governo do Estado de MS, sendo organizado por entidades importantes como a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Fundação MS e Embrapa Pantanal, dentre outras.

