Confira a previsão do tempo para o final de semana em Campo Grande e demais regiões de MS

Oportunidades

As oportunidades são direcionadas para alunos do ensino médico de Campo Grande e mais nove cidades de MS

foram abertas 1.760 vagas para Campo Grande e mais nove municípios do estado. As inscrições têm início no dia 6 de agosto. Reprodução/ IFMS/ Alexandre Oliveira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou, nesta quinta-feira (1º), edital de processo seletivo com 1.760 vagas para cursos técnicos integrados gratuitos. As inscrições serão abertas no dia 6 de agosto e as aulas começam no primeiro semestre de 2025.

Conforme o edital, foram disponibilizados 11 cursos para alunos que desejam cursar o ensino médio e adquirir conhecimentos adicionais para o mercado de trabalho.

As oportunidades incluem Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

As oportunidades estão disponíveis para as cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

Ainda de acordo com o edital, o IFMS reserva metade das vagas para alunos do ensino fundamental de escolas públicas. Essas oportunidades serão distribuídas entre crianças com renda per capita abaixo de um salário mínimo e candidatos de qualquer faixa de renda familiar.

As oportunidades também estarão abertas para negros, pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência.

Os interessados devem ter concluído o 9º ano do ensino fundamental até a data da matrícula, que está programada para janeiro de 2025, para conquistar uma das vagas. Além disso, é necessário apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) no momento da inscrição.

As inscrições começam no dia 6 de agosto e vão até 26 de setembro.

Os cursos são gratuitos, mas os participantes deverão pagar uma taxa de R$ 20 na inscrição. A isenção da taxa está disponível para candidatos que possuam cadastro no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Provas

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 20 de outubro e terão a duração de 4 horas.

As provas escritas consistirão em 30 questões, divididas nas áreas de Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões) e Conhecimentos Gerais (10 questões). O conteúdo das provas pode ser consultado no edital do processo seletivo.

Outra questão recorrente é o esquecimento de documentos. Os candidatos devem levar um documento oficial de identificação com foto, caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha de cor branca.

Será permitida a entrada de pequenos lanches e garrafas de água transparente e sem rótulo dentro dos campi durante os horários das provas.

O resultado final dos exames é no dia 17 de dezembro, com matrículas programadas para início de março.

O edital pode ser acesso neste link.

