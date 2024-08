Confira a previsão do tempo para o final de semana em Campo Grande e demais regiões de MS

Frio intenso chega ao estado com neblinas e geadas - Marcelo Victor / Correio do Estado

A previsão para o final de semana, entre sexta-feira (9) e domingo (11), indica tempo frio, com previsão de baixas temperaturas e probabilidade de chuvas. As menores temperaturas devem ocorrer no sábado (10), com mínimas próximas a 2º e 3°C, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul.

Essa frente fria pode gerar recordes de temperatura mínima em 2024 em alguns municípios e, possivelmente, ser a massa de ar fria mais intensa registrada até agora nesse ano de 2024. Além disso, com a previsão de baixas temperaturas há probabilidade para ocorrência de geada e nevoeiro/neblina.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperaturas mínimas entre 7°C e 10°C e máximas entre 15°C e 23°C.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas mínimas entre 6ºC e 13°C e máximas entre 15°C e 25°C.

Em Porto Murtinho são esperadas mínimas entre 6°C e 9°C e máximas de 17ºC e 24°C.

O Norte do estado deve registrar temperaturas mínimas entre 8°C e 12°C e máximas entre 19°C e 28°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas mínimas entre 8°C e 12°C e máximas entre 20°C e 26°C.

Anaurilândia terá mínimas de 7°C e 9°C e máximas entre 16°C e 22°C.

A região da Grande Dourados deve registrar mínimas entre 3°C e 5°C e máximas entre 14°C e 21°C.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas mínimas entre 4°C e 6°C e máximas entre 11°C e 19ºC.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínimas de 4°C e 7°C e máximas entre 15°C e 20°C.

