Confira o que abre e o que fecha nos feriados de 11 e 12 de outubro

Alerta de Tempestade

Alerta segue até terça-feira (13), com previsão de chuvas intensas durante o fim de semana e risco de temporais mais fortes no sul do Estado.

Chuva atinge Campo Grande nesta sexta-feira (9), enquanto previsão aponta risco de temporais, ventos fortes e granizo nos próximos dias. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande.

A população de Campo Grande deve ficar atenta às condições do tempo nos próximos dias. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para tempestades, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo. A classificação indica perigo potencial, o nível mais baixo na escala de alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso começou às 9h desta sexta-feira (9) e permanece válido até as 22h59 de terça-feira (13), abrangendo todo o fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).

A chuva já marcou presença em Campo Grande nesta sexta-feira. Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, diferentes regiões da Capital registraram pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O tempo segue instável, com céu encoberto e possibilidade de novos temporais ao longo da tarde e da noite. Apesar das pancadas de chuva registradas em diferentes regiões de Campo Grande, o volume acumulado até o momento ainda não foi confirmado pelos órgãos meteorológicos oficiais.

Conforme o comunicado, elaborado com base nas informações do Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros em um único dia, acompanhadas de ventos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Embora o alerta indique baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, a Defesa Civil recomenda atenção, principalmente em áreas vulneráveis a enxurradas e durante a ocorrência de ventos fortes.

A instabilidade não ficará restrita à Capital. Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o Inmet informou que Mato Grosso do Sul está entre os estados com previsão dos maiores acumulados de chuva durante o fim de semana e o feriado prolongado.

Para o sul e sudoeste sul-mato-grossense, o instituto também aponta áreas sob alerta laranja, que representa um nível de risco superior ao amarelo.

Fim de semana será de chuva em Campo Grande

Na Capital, a sexta-feira começou com condições favoráveis à formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva. A previsão divulgada nesta manhã indicava temperaturas entre 24°C e 31°C, com possibilidade de precipitações principalmente à tarde.

Para sábado (10), o Inmet prevê a continuidade do tempo instável em Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões. Em Campo Grande, a máxima prevista pelo instituto é de 29°C, enquanto no domingo (11) os termômetros devem alcançar 28°C.

A formação de áreas de instabilidade também deve provocar chuva na véspera do feriado. Já na segunda-feira (12), o Inmet aponta maior concentração de precipitações no sul do Estado, com possibilidade de chuvas isoladas nas demais regiões. A previsão indica que a instabilidade continuará na terça-feira (13).

As condições previstas exigem atenção de motoristas e moradores, especialmente durante temporais de curta duração, que podem provocar acúmulo rápido de água nas vias, dificultar a circulação de veículos e comprometer a visibilidade.

Dourados e Ponta Porã têm alerta de maior intensidade

A situação exige atenção especial no sul de Mato Grosso do Sul. Segundo os avisos do Inmet consultados nesta sexta-feira, Dourados e Ponta Porã estão entre os municípios com alerta laranja para tempestades, condição que representa perigo e possibilidade de transtornos mais significativos.

Nessas localidades, os temporais podem provocar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo.

O aviso também aponta riscos de quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em Dourados, a previsão é de continuidade das instabilidades durante sábado e domingo, com possibilidade de trovoadas.

Em Ponta Porã, o fim de semana também deverá ser marcado por períodos de chuva e temperaturas mais amenas em comparação com as registradas nesta sexta-feira.

Calor e chuva também atingem Três Lagoas e Corumbá

Na região leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas enfrenta uma combinação de calor intenso e possibilidade de mudança nas condições meteorológicas.

Para esta sexta-feira, a previsão divulgada apontava máxima próxima de 40°C, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados.

O sábado deverá continuar quente, enquanto no domingo aumenta a possibilidade de instabilidade, com chuva e trovoadas isoladas.

Em Corumbá, na região pantaneira, o calor também marca esta sexta-feira, com previsão divulgada de temperatura máxima próxima de 41°C.

Para o fim de semana, a tendência é de aumento da nebulosidade, ocorrência de chuvas e redução das temperaturas em relação ao calor registrado antes da chegada das instabilidades.

A diferença nas condições meteorológicas entre as regiões reforça a necessidade de acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais, já que os temporais podem ocorrer de forma localizada e com intensidades diferentes em municípios próximos.

Veja a previsão para o fim de semana em MS

Tendência meteorológica de 9 a 11 de outubro, com base nos boletins do Inmet e na consulta às previsões locais. As condições podem mudar.

Defesa Civil orienta moradores durante tempestades

Diante da possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes, a Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Também é importante não estacionar veículos próximos a estruturas que possam ser atingidas por rajadas de vento, como torres de transmissão e placas de publicidade.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades com incidência de raios.

Em Campo Grande, moradores atingidos por ocorrências relacionadas às condições meteorológicas podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Solicitações de serviços municipais, incluindo remoção de árvores, podem ser feitas pelo 156.

Quando houver queda total ou parcial de árvores sobre a rede elétrica, com risco de eletrificação do local, a recomendação é manter distância da fiação e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A população também pode acompanhar a atualização dos avisos meteorológicos diretamente pelos canais oficiais do Inmet, uma vez que os níveis de alerta e as previsões podem ser modificados conforme o avanço das áreas de instabilidade.