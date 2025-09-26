Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LUTO

Conselheiro aposentado e ex-deputado, Cícero de Souza morre aos 80 anos

Cícero foi conselheiro do TCE-MS de 2001 a 2014 e deputado estadual de 1986 a 2001

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/09/2025 - 07h45
Cícero Antônio de Souza faleceu, nesta quinta-feira (25), aos 80 anos.

Cícero era formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU-MG). É conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), onde permaneceu de 2001 a 2014.

Foi presidente da Corte de Contas em quatro biênios consecutivos (2007-2008; 2009-2010; 2011-2012; 2013-2014), vice-presidente em 2003-2004; 2005-2006 e presidente 2ª Câmara em 2002-2003; 2004-2005.

Também foi deputado estadual de Mato Grosso do Sul por quatro mandatos (1986-1990; 1991-1994; 1995-1998; 1999-2001). Foi presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) de 1994 a 1996.

Em 2001, saiu da política para assumir a cadeira no TCE-MS. Também atuou como fiscal de rendas, pecuarista e empresário.

O TCE-MS emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-conselheiro.

“É com profundo pesar que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul comunica o falecimento do conselheiro aposentado Cícero Antônio de Souza. Em nome de todos os conselheiros, conselheiros-substitutos, procuradores, auditores e servidores, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, manifesta solidariedade e apresenta condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto neste momento de dor”.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do TCE-MS para saber informações sobre causa e local da morte, velório e sepultamento, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

