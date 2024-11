Contrato para pavimentação no North Park tem reajuste de 17,2%

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou alteração de 17,2% no valor do contrato que prevê pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro North Park, porém valor total apresentado na publicação desta sexta-feira (29) no Diário Oficial (Diogrande) não é o mesmo que o apresentado no portal da transparência.

Segundo o divulgado hoje, o valor foi alterado de R$ 5.476.349,14 para R$ 6.419.313,00, um aditivo de R$ 942.963,86. “A alteração corresponde ao acréscimo de 24,63% do valor do contrato, correspondente a R$ 1.348.878,47 e à supressão de 7,41% do valor do contrato, correspondente a R$ 405.914,61”, ou seja, um aumento de 17,2%.

Todavia, o mesmo contrato está com alguns valores diferentes no Portal da Transparência da Prefeitura. No site, a pavimentação e drenagem do bairro está com valor total de R$ 7.074.153,12, aproximadamente R$ 650 mil a mais do que o anunciado no Diogrande. Se esse for o real valor do contrato, então o reajuste seria de 29,18% (R$1.597.803,98), uma diferença considerável.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para entender o motivo deste aditivo de quase R$ 1 milhão e também para saber o porque da diferença no valor total do contrato em dois “portais” da Prefeitura, mas ainda não obteve resposta.

Essa obra de pavimentação e drenagem no North Park está prevista desde 2022. As ruas que estão recebendo asfalto são Ushuaia, Quito, La Paz, Abrolhos, Mar del Plata, Bahia Blanca, Punta Arena, Caracas, Atacama e San Juan. Além disso, o contrato prevê a construção de calçadas com acessibilidade.

Ela faz parte de um pacote que também contemplam outros dois bairros: Nashiville e Portal Caiobá. Ao todo, o investimento total nos três locais deve ultrapassar os R$ 15 milhões.

