Corpo de Bombeiros apresenta 18 novos oficiais

O Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul (CBM-MS) apresentou na manhã desta segunda-feira (1º) ao governador Eduardo Riedel 18 novos oficiais, sendo oito especialistas e seis médicos, além de quatro aspirantes que foram promovidos a segundo tenente. Os militares se formaram no fim do ano passado no curso básico de formação oficiais.

Na oportunidade, o governador Eduardo Riedel destacou o comprometimento do Corpo de Bombeiros para com a sociedade sul-mato-grossense e também nos serviços prestados recentemente ao Rio Grande do Sul e Amazonas.

"A responsabilidade da instituição e a capacidade de reação dependem de profissionais qualificados e equipamentos. Temos procurado manter todas estas ações, dando condição de trabalho e formação de excelência. Entendemos o sistema de segurança pública como altamente estratégico", frisa o governador.

Presente na cerimônia no gabinete da Governadoria, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, afirmou que a corporação vive um momento especial com novos desafios.

"Eu observo a luta dos senhores e senhoras na formação acadêmica até o ingresso na corporação militar. Que nós tenhamos em cada de vocês um multiplicador de boas ações, principalmente, de coragem, fé, persistência e resiliência", pontua.

Já o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico Reis, enfatizou que a entrega de novos militares especialistas à sociedade sul-mato-grossense. "Estamos vivendo um momento de emergência com os incêndios florestais em nosso Estado e estamos utilizando recursos, principalmente, recursos humanos, que estão empenhados no Pantanal", ressalta.

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul conta agora com especialistas formados em engenharias Civil, Mecânica e Ambiental, profissionais em Educação Física, Arquitetura, Comunicação Social e Medicina.

Formada em Educação Física, a segunda-tenente Fernanda Braga de Souza, está comprometida com a nova missão.