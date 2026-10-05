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Em Ivinhema, forte chuva causa estrago e abre cratera em avenida

Prefeito Juliano Ferro publicou um vídeo, onde mostra que a rede de esgoto foi mal instalada por uma empresa terceirizada da Sanesul

João Pedro Flores

05/10/2026 - 11h30
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A forte chuva que atingiu o município de Ivinhema, neste domingo (4), abriu uma cratera no cruzamento das avenidas Antônio Travain e Fermino Alves de Souza, no bairro Piravevê. O prefeito Juliano Ferro (PL), o "Mais Louco do Brasil", visitou o local e explicou a causa do problema. 

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, o 'Mais Louco' diz que uma empresa, contratada pela Sanesul para prestar serviço de implantação de esgoto na cidade, passou o cano da rede por dentro do tubo de água da chuva e não fechou de maneira adequada o buraco. Com isso, o volume acumulado da precipitação passou por debaixo do asfalto e causou o estrago, abrindo a cratera na avenida.

O prefeito disse que o trecho será interditado e acionou a Sanesul, a qual informou ao gestor que enviará uma equipe de Campo Grande para resolver o problema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Juliano Ferro (@julianoferroo)

Segundo a Defesa Civil, o município recebeu cerca de 55 milímetros de chuva durante a madrugada de sábado (3) para domingo (4), com ventos de aproximadamente 90 km/h.

O temporal também causou danos em Nova Andradina, onde árvores, outdoors e placas foram derrubados. Houve destelhamentos em diferentes regiões da cidade e interrupções no fornecimento de energia, problema registrado também em Batayporã.

Decisão Judicial

Acusado de matar jovem em emboscada é condenado a 17 anos de prisão

Segundo o MPMS, crime foi motivado por ciúmes e ocorreu após o fim do relacionamento do réu com uma amiga da vítima

05/10/2026 11h40

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Divulgação: MPMS

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O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou a 17 anos de prisão, um homem acusado de feminicídio contra uma jovem baleada nas costas em 2024. A pena deve ser cumprida de forma imediata, e o condenado terá de pagar R$ 10 mil de reparação mínima à família da vítima, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS teve sua tese acolhida pelo Conselho de Sentença e e reconheceu as três qualificadoras da denúncia, motivo torpe, emboscada que impediu a defesa da vítima e crime cometido em razão da condição de gênero.

O réu também respondia por porte ilegal de arma de fogo. No plenário, a acusação foi feita pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro, da 21ª Promotoria de Justiça da Capital.

Como foi o crime?

A vítima morava com uma amiga que namorava o réu. Segundo a Polícia Civil e as provas periciais, ele criava conflitos constantes na casa, movido por ciúmes da amizade entre as duas mulheres. A convivência ficou insustentável, o namoro terminou e ele saiu do imóvel.

Cerca de duas semanas depois, a jovem esperava um carro de aplicativo na calçada quando foi surpreendida pelo agressor armado. Ela levou dois tiros no pescoço, pelas costas, sem chance de defesa. O homem fugiu e a vítima ficou quatro meses internada, onde veio a falecer, deixando um filho pequeno.

Contra o acusado havia mandado de prisão preventiva, mas ele permaneceu foragido por quase um ano, até ser localizado e preso. Com a prisão, o processo foi retomado.

O acusado negou o homicídio e afirmou ter viajado para Presidente Prudente (SP) antes do crime. De acordo com o MPMS, ele não apresentou dados nem testemunhas que comprovem a viagem. A promotoria sustentou que a versão era contraditória e incompatível com as provas do processo.

A defesa recorreu pedindo a anulação do julgamento, mas o MPMS contestou o recurso, e a sessão do Tribunal do Júri foi realizada.

Ainda internada, a vítima prestou depoimento à Polícia Civil, reconheceu o agressor por fotografia e relatou as ameaças de morte que já havia recebido. Testemunhas confirmaram na Justiça a rotina de conflitos na casa.
 

Tabus quebrados

Vitória de Azambuja no Senado põe fim a tabu de 40 anos

Última eleição que um ex-governador do Estado conseguiu chegar ao Senado foi em 1986; MS também quebrou tabu de 16 anos com vitória de Riedel em primeiro turno para Governador

05/10/2026 11h10

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Azambuja quebra tabu de 40 anos com eleição ao Senado sendo um ex-governador do Estado

Azambuja quebra tabu de 40 anos com eleição ao Senado sendo um ex-governador do Estado Paulo Ribas / Correio do Estado

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Após 40 anos, Reinaldo Azambuja (PL) conseguiu quebrar o tabu de um ex-governador de Mato Grosso do Sul conseguir chegar ao Senado. A última vez em que o fato ocorreu foi em 1986, quando o então governador do Estado, o advogado Wilson Barbosa Martins, do PMDB conseguiu uma vaga no Congresso.

Na ocasião, Wilson Martins se candidatou à vaga quando ainda exercia o último ano de seu mandato como governador de Mato Grosso do Sul, em 1986. Ao abrir mão do cargo para tentar o Senado em 14 de maio daquele ano, o seu vice, Ramez Tebet também do PMDB, assumiu o Governo do Estado, durante os 10 meses restantes do mandato.

Com o feito conquistado, o advogado ficou apenas um mandato no Senado, de 15 de março de 1987 a 1º de janeiro de 1995. Após isso, Wilson Martins retornou ao Governo de MS, com seu último mandato político de 1995 a 1999.

Agora Senador, Azambuja conseguiu quebrar o tabu de 40 anos de um ex-governador conseguir se eleger senador, isso porque outros dois governadores eleitos pelo voto direto, também tentaram a alteração do cargo político, mas sem sucesso.

Pedro Pedrossian (PTB) e Zeca do PT, tentaram, em 2002 e 2018, respectivamente. O primeiro foi derrotado por Delcídio do Amaral, que na época assumiu durante dois mandatos consecutivos de 2003 a 2011 e 2011 a 2019, sendo candidato do PT.

Já Zeca do PT não conseguiu se eleger por ter sua candidatura ao Senado impugnada a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado, em agosto de 2018, devido a uma condenação em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) por improbidade administrativa em 2017.

Atualmente, Zeca do PT foi eleito deputado estadual nas Eleições 2026, por estar absolvido pela Justiça por unanimidade do caso de improbidade, de 2017.

Porém, na época, o deputado perdeu seus direitos políticos e ficou inelegível, o que resultou no mandato de Nelsinho Trad (PSD), e da advogada Soraya Thronicke, pelo Podemos, apoiada pelo ex-presidente condenado por tentativa de golpe Jair Bolsonaro, quando houve a chamada "Onda Bolsonarista", em que candidatos apoiados por ele assumiram cargos no Congresso.

Depois do finado Wilson Martins, que faleceu aos 100 anos de idade em 13 de fevereiro de 2018, Reinaldo Azambuja repete o feito. Governador pelo Estado de 2015 a 2022, agora, representando o Estado pelos próximos oito anos no Senado, Azambuja foi eleito ontem (04) para a primeira vaga de Mato Grosso do Sul, com 34,64% dos votos.

A segunda vaga ficou com o também candidato do PL, Capitão Contar, com 32,82% dos votos.

Quebra de tabus

Mato Grosso do Sul também pôs fim a mais um tabu de eleições. Após 16 anos, o cargo de Governador do Estado foi definido ainda no primeiro turno. Com 17 pontos percentuais a mais do que o necessário para se eleger no primeiro turno, Eduardo Riedel (PP) teve 67,07% de votos válidos.

O último candidato que conseguiu o mesmo feito foi em 2010, quando André Puccinelli ganhou sua reeleição no primeiro turno, com 55,99% dos votos válidos, sendo 704.407 votantes nele. O segundo colocado foi Zeca do PT, com 42,49%, com a diferença de 169.806 votos entre os dois candidatos.

A diferença entre Riedel e o segundo colocado desta eleição é ainda mais expressivo. Foram 914.323 votos para o candidato eleito, e 322.807 votos para Fábio Trad, concorrente ao Governo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que não chegou à 25% dos votos válidos.

Entre 2010 a 2026, todas as disputas governamentais foram para o segundo turno. Em 2014, Reinaldo Azambuja (PSDB) conseguiu elerger-se contra Delcídio do Amaral (PT), com 55,34%.

Na eleição seguinte, em 2018, Azambuja conquistou sua reeleição no segundo turno, em disputa com o juiz Odilon de Oliveira (PDT), com 52,35%.

E em 2022, novamente o cargo do Governo foi definido no segundo turno. Na ocasião, os dois candidatos agora parceiros e apoiadores políticos um do outro, Eduardo Riedel e Capitão Contar disputaram a eleição, ganhando o atual Governador, com 56,90%.

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