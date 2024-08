Cria de MS, Portiolli descreve Silvio como "o homem que revolucionou a TV"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Celso Portiolli, apontado como sucessor de Silvio Santos no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), lamentou a morte do comunicador em suas redes sociais. Apresentador de 57 anos foi radialista e líder de audiência em Ponta Porã durante a década de 90.

No Instagram, rede social que Celso tem 15,2 milhões de seguidores, ele fez uma postagem, com uma foto de Silvio em preto e branco.

“Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior.”

Portiolli nasceu em Maringá (PR), mas foi no Mato Grosso do Sul que começou sua crescente como comunicador, mais especificamente em Ponta Porã. Na cidade fronteiriça, foi apresentador e diretor de uma rádio local, onde rapidamente se tornou líder de audiência.

Campanha de Celso Portiolli para vereador de Ponta Porã, em 1992 - Fonte: X/Reprodução

Em 1992, com apenas 24 anos, ele se candidatou como vereador do município e se elegeu com uma das maiores votações da história de Ponta Porã. Porém, pouco permaneceu na câmara municipal, já que um ano depois começou a trabalhar com Silvio Santos no SBT, após enviar fitas com ideias criativas para o programa “Topa Tudo por Dinheiro”.

Atualmente, além da grande quantidade de seguidores que tem nas suas redes sociais, o apresentador tem um canal no Youtube desde 2016 com 5,6 milhões de inscritos e 228 milhões de visualizações espalhados por 244 vídeos. Também é proprietário da rádio Ótima FM com três emissoras no interior paulista.

Tata Marques

Em vídeo, também no Instagram, o apresentador do SBT MS Tata Marques se pronunciou acerca da morte de Silvio Santos. Durante sua fala, ele lamenta nunca ter visto o comunicador pessoalmente, mesmo após comparecer na sede nacional da emissora, em São Paulo, três vezes. Além disso, ele exalta o legado de Silvio alegando ser “o maior comunicador da história do Brasil”.

Morte do Silvio

Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado, aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o começo do mês. Ainda não há informações sobre a causa da morte, o velório e o sepultamento.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT em nota publicada nas redes sociais. "Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações."

