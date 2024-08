Deputado paraguaio é morto pela polícia na fronteira de MS

FORMAÇÃO

Com previsão para iniciar nesta segunda-feira e terminar no dia 11 de setembro, os cursos como jornalismo, direito, medicina e engenharia terão, finalmente, direito ao diploma

Nesta segunda-feira (19), inicia-se a temporada de colações de grau na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Desta vez, os concluintes do primeiro semestre do ano participarão da cerimônia de recebimento do diploma, com transmissão ao vivo na TV UFMS, pelo Youtube.

Este será um dos últimos compromissos do reitor Marcelo Turine no cargo máximo da federal sul-mato-grossense, que será ocupado, a partir de outubro, pela sucessora Camila Ítavo, atual vice-reitora. De acordo com o informativo disponibilizado no site oficial da instituição, as colações irão começar no interior do estado e, nos últimos dias, serão realizadas na Cidade Universitária (Campo Grande). O cronograma será dividido da seguinte forma:

Interior:

19/08, às 9h - Câmpus de Coxim (CPCX);

19/08, às 18h - Câmpus de Chapadão do Sul (CPCS);

22/08, às 18h - Câmpus de Ponta Porã (CPPP);

27/08, às 18h - Câmpus de Três Lagoas (CPTL);

05/09, às 9h - Câmpus de Nova Andradina (CPNA);

05/09, às 18h - Câmpus de Naviraí (CPNV);

06/09, às 18h - Câmpus de Aquidauana (CPAQ);

09/09, às 18h - Câmpus do Pantanal (CPAN);

Cidade Universitária (no Ginásio Moreninho):

10/09, às 18h - Agead, Faalc, Faeng, Fach, Facom, Infi, Inqui e Inma;

11/09, às 18h - Agead, Esan, Fadir, Faed, Faodo, Facfan, Famed, Famez, Inisa e Inbio;

“Como professora e diretora me sinto realizada e com o sentimento de dever cumprido com a entrega desses profissionais para a sociedade em nível UFMS. O sentimento que expresso é de alegria e me faz recordar a minha trajetória no CPCX e me lembro de cada momento com muita gratidão a UFMS que a todo momento transforma vidas para melhor”, afirmou Silvana Zanchetti, diretora do CPCX.

Em fevereiro e março deste ano, algumas colações de grau foram realizadas nos câmpus do interior, com um total de 700 formandos. Segundo o portal Números UFMS, site especializado em dados da universidade, a instituição teve 2.776 egressos no ano passado em todas as unidades, sendo 61% mulheres (1.694) e 39% homens (1.082).

45 anos de UFMS

A UFMS tem sua origem em 1962, quando o Estado ainda era unificado como Mato Grosso, com a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande. Com o passar do anos, novos cursos foram implementados na universidade e, em 1979, após a definição do Estado de Mato Grosso do Sul, acontece a federalização da instituição e passa a se chamar, oficialmente, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Vários câmpus da UFMS foram surgindo no território pantaneiro e hoje há 11 espalhados pelo Estado, sendo em: Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Corumbá (Pantanal), Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas (dois câmpus) e Campo Grande (Cidade Universitária). O câmpus de Dourados era UFMS até 2006, quando foi federalizada e passou a ser Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Um site em comemoração aos 45 anos foi lançado pela federal, do qual qualquer pessoa pode acessá-lo e conferir imagens de cada ano a partir de 1979 e incluindo o período quando a UFMS ainda era integrada à antiga Universidade Estadual do Mato Grosso (UEMT), antes da separação do Estado, em 1977.

