Desemprego bate 6,4% no trimestre até setembro, diz IBGE

Em janeiro de 2025, os jovens que irão representar Mato Grosso do Sul embarcam para Washington, D.C

Arthur Pereira da Conceição e Miguel Morgiroth Partzlaff foram selecionados nesta quarta-feira (30) para representar Mato Grosso do Sul no programa Jovens Embaixadores nos Estados Unidos.

No total, 30 estudantes de todo país foram selecionados para o programa como destino os EUA em 2025.

Os estudantes se encontrarão em Brasília, onde irão receber orientações.

A viagem está prevista para ocorrer entre os dias 7 e 25 de janeiro.

Nos Estados Unidos, farão uma breve visita a Washington, D.C., e posteriormente serão divididos em grupos para as seguintes cidades: Pensacola, Flórida; Tulsa, Oklahoma; e Cleveland, Ohio.

Neste ano, o programa tem como destaque “30 pela COP 30!” e selecionou jovens engajados com questões ambientais.

Campograndense

O estudante Miguel Morgiroth Partzlaff, 17 anos, estuda na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, onde cursa o 3º ano do ensino médio.

A preparação para participar do Jovens Embaixadores, conforme explicou o estudante, deu uma guinada na vida dele ao ponto de avaliar como o projeto ambiental que desenvolveu para submeter à seleção afeta diretamente sua vida.

“Questões que podem parecer simples, mas que antes eu não tinha parado para pensar. Então, foi um processo que teve muito autoconhecimento e conhecimento sobre outras coisas também. O meu inglês melhorou muito; treinei bastante para conseguir fazer uma boa entrevista”, explicou Miguel.

O jovem estudante teve conhecimento do programa quando estava no 1º ano do Ensino Médio.

Neste período, chegou a realizar um projeto ambiental com os colegas de classe, orientados pela professora.

Nesse momento, a professora apresentou o programa Jovens Embaixadores à turma, mas, naquele ano, Miguel não se sentiu confiante para submeter sua inscrição.

Durante o programa "Jovem Senador" em 2023, os próprios amigos incentivaram Miguel a tentar ingressar no programa.

“No programa 'Jovens Senadores', alguns professores falaram sobre o programa. Eu voltei para minha escola e alguns colegas disseram: ‘Cara, você tem que tentar, é possível’. Todas as minhas vivências me fizeram ter mais confiança.”

Com o projeto voltado a questões ambientais e o inglês que conseguiu aprimorar ao manifestar o desejo de fazer um cursinho por fora, que conseguiu por meio da tia Carla, tudo foi se encaixando.

“Inclusive, acho que meu objetivo é poder dar essa visão para os outros alunos da minha escola e da região aqui, de que eles são capazes de conseguir isso. Eu acho que muitos talentos acabam se perdendo por conta dessa limitação”, frisou Miguel.

Miguel sonha em cursar faculdade nos Estados Unidos e também está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio de aulões que a escola oferece.

No momento está avaliando cursar Ciências Políticas ou Direito.

Ponta-poranense

Residindo próximo da fronteira em Ponta Porã, Arthur Pereira da Conceição, 16 anos, estudante do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), ficou sabendo do programa "Jovens Embaixadores" por meio da amiga Clara Delgado, selecionada para participar em 2023.

O apoio da família em cada etapa foi fundamental, e, a cada fase vencida, ele se sentia mais perto do sonho de ser um Jovem Embaixador.

“Tive muito apoio da família e da minha comunidade escolar, o que facilitou e me tranquilizou durante o processo. Era algo que eu almejava; me dediquei bastante ao meu projeto, aprimorei meu inglês e minhas habilidades de comunicação no idioma”, destacou Arthur.

Há dois anos, o estudante iniciou o cursinho de inglês e, por fora, sempre se interessou em aprender por meio de vídeos no YouTube, como também pelo aplicativo Duolingo.

A expectativa do nosso Jovem Embaixador, Arthur, está alta, de modo que pretende conhecer monumentos e museus e descobrir tudo o que a cultura norte-americana pode proporcionar.

“Mais que um simples passeio, quero mergulhar na cultura e no dia a dia da cidade para a qual a Embaixada me designar, aproveitando cada oportunidade de aprendizado e troca. Como jovem, encaro essa experiência como uma chance única de ampliar horizontes e me conectar com pessoas, lugares e histórias que sempre sonhei conhecer.”

O projeto que apresentou para a banca do programa trata da Semeadura de Nuvens utilizando UAVs (drones).

“O objetivo é mitigar os impactos das mudanças climáticas por meio de drones de baixo custo para combater a seca e prevenir enchentes, questões cada vez mais preocupantes no Brasil e no mundo. Atualmente, estamos na fase inicial do projeto, que exige muita pesquisa, dedicação e curiosidade”, contou Arthur.

O sonho de Arthur é estudar Economia ou Relações Internacionais, pensando em se tornar um futuro diplomata.

