Eleitorado de MS cresceu 5,2% desde as últimas eleições municipais

Em Mato Grosso do Sul, o número de eleitores cresceu 5,2% para as eleições de 2024 no comparativo com as últimas Eleições Municipais, realizadas em 2020. À época, somados, os 79 municípios de Mato Grosso do Sul contavam com 1,9 milhão de eleitores. Agora, o número ultrapassou os 2 milhões.

Os dados estão disponíveis no portal Estatística do Eleitorado, e fazem parte de um levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a nível nacional, divulgado com destaque a MS pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Dos 2.032.934 eleitores que vão às urnas em outubro, 1.065.636 são do sexo feminino, número que corresponde a 52,4%. Os homens são 47,5% do eleitorado, com 967.298 aptos a votar.

O aumento do número de eleitores foi maior justamente no sexo feminino, com crescimento de 5,5% se comparado com 2020. Entre os homens, o crescimento foi de 4,8%. Confira a tabela:

2020 2024 Aumento (%) Eleitores totais 1.932.293 2.032.934 5,2% Eleitores do sexo feminino 1.009.531 1.065.636 5,5% Eleitores do sexo masculino 922.762 967.298 4,8%

Em Campo Grande

Na Capital, 646,1 mil pessoas devem votar neste ano, número que aponta para um crescimento de 4,8% frente os 612.487 eleitores de 2020.

Eleitores do sexo feminino também são maioria na Capital, representando 54% do eleitorado nos dois períodos mencionados.

Eleições 2024

Confira, abaixo, os principais prazos que ainda estão por vir para partidos políticos, federações, candidatas e candidatos, assim como para eleitoras e eleitores.

Realização das eleições

O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro , caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.

A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.

19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.

Fechamento do cadastro eleitoral

Até 5 de novembro, fica suspenso o recebimento de solicitações de alistamento, a transferência e a revisão eleitoral em todas as unidades da Justiça Eleitoral (JE) e no Autoatendimento Eleitoral na internet.

Convenções partidárias e registros de candidatura

De 20 de julho a 5 de agosto , partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

, partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agostopara registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Candidaturas femininas e de pessoas negras

Até 20 de agosto, o TSE deve divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido para a destinação dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), calculados sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos e individuais no território nacional, para a destinação de tais recursos públicos.

