Em caso raríssimo, mulher de MS terá quadrigêmeos

Já pensou ir em uma consulta e sair de lá com a notícia de que será mãe de mais 4 bebês ? Foi isso que aconteceu com a sul-mato-grossense Natasha Dias (28), natural do município de Três Lagoas, a jovem que já é mãe de três outras crianças, agora descobriu que está grávida de quadrigêmeos - condição raríssima que só acontece 1x a cada 700 mil gestações.

Ao Correio do Estado, Natasha contou que estava com muita fraqueza, indisposição e vômitos, mas como estava com seu ciclo normal, não houve desconfiança. No entanto, como nunca havia se sentido assim antes, estranhou e comentou com seu marido, Guilherme.

Na segunda-feira foi ao hospital e ao realizar os exames, descobriu-se a gravidez, mas a surpresa ainda não havia chegado totalmente. Após o ‘positivo’, Natasha foi encaminhada à maternidade para se consultar com um médico especialista, onde foi pedido um ultrassom e outros exames e como foi avisado que o resultado demoraria, Guilherme precisou voltar para cuidar das outras crianças em casa.

Por volta das 21h, ao fazer o ultrassom, o médico primeiro perguntou à Natasha se ela estava em tratamento para engravidar e ao ouvir a resposta, falou que a jovem era muito sortuda, ela então questionou o porquê da reação, e aí veio a notícia que ninguém esperava.

“O médico disse que eu estava grávida de trigêmeos, aí nessa hora minha alma saiu do corpo sabe, não tinha o que pensar, ele falou para eu me acalmar para que pudesse terminar o ultrassom certinho e foi nesse momento que ele achou o 4° bebê, bem escondidinho, falou que na verdade ia ser mãe de quadrigêmeos, me mostrou eles, consegui ouvir o coração de todos batendo e eu achei que ia desmaiar quando desci da maca, mas me colocaram em uma cadeira de rodas e levaram para a outra sala”, relata.

Quando chegou na sala deste outro médico, ele fez as mesmas perguntas à Natasha, se ela havia feito algum tratamento para engravidar, e ao ouvir que não, disse que em 35 anos de profissão, nunca tinha visto um caso de quadrigêmeos por tentativa natural assim.

Por fim, o médico explicou que Natasha deve ter tido uma superovulação, porque todos os bebês estão em sacos gestacionais diferentes, falou também sobre os riscos e cuidados que a mãe deve tomar a partir de agora.

Nesta quinta-feira (23), durante o exame morfológico do 3° mês, Natasha descobriu que será mãe de duas menininhas, por enquanto foi possível identificar o sexo apenas das duas, os outros dois infelizmente o médico não conseguiu visualizar.

O susto também não foi só para a mamãe…

Natasha conta que não falou na hora do exame, mas que ao sair do ultrassom ligou para Guilherme e disse precisar falar algo muito sério, no entanto, não poderia ser por telefone, falou também para que avisasse sua mãe e sua sogra se reunirem em casa, pois a notícia era muito importante.

Preocupado, o esposo de Natasha foi logo em seguida para o hospital, ver o que tinha acontecido.

“Quando fui falar com ele, disse que ele seria papai de 4 bebês, ele achou que eu estava de brincadeira e pediu para falar com o médico, lá na sala, foi explicado as mesmas coisas que já tinham me falado antes. Em casa, pedi para a minha mãe e minha sogra se sentarem no sofá, quando falei que eram 4 nenéns, todo mundo ficou muito feliz porque elas achavam que eu estava doente, ou algo assim, foi uma loucura total”, contou.



Confira o vídeo do ultrassom a seguir:

