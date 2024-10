Em operação de apreensão de armas, Choque prende autor de violência doméstica

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na sexta-feira (18) e sábado (19), o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque) realizou uma operação para tirar de circulação armas ilegais, que poderiam ser utilizadas para a criminalidade.

Segundo o Choque, as ações aconteceram durante patrulhamentos estratégicos em áreas com alto índice de criminalidade. Em dois dias, foram 4 armas apreendidas, e três homens detidos.

Em um dos casos, a equipe foi acionada por populares que relataram ter visto um homem armado, que estava tendo atitudes agressivas e havia obrigado uma mulher a entrar em um carro. Para convencer a vítima, ele teria até disparado para o alto.

Após diligências no bairro Chácara Cachoeira, o Choque localizou o veículo e realizou a abordagem. A mulher afirmou ser casada com o homem há 30 anos, e revelou ser vítima de violência doméstica. O homem portava uma pistola PT 917 C, 9 mm, e não apresentou documentação que o autorizasse a portar a arma. Sendo assim, ele foi preso e encaminhado à delegacia. Segundo o choque, o indivíduo já possui antecedentes criminais por desobediência, lesão corporal e vias de fato.

Outras apreensões

Na sexta-feira (18), em uma única abordagem, feita na região do bairro Guanandi, foram localizados dois revólveres calibre .38, de uso restrito no Brasil, um deles com numeração parcialmente suprimida e 5 munições intactas. O homem de 32 anos que se identificou como proprietário do armamento já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Na mesma noite, no Centro, diante do nervosismo de um motorista, uma equipe do Batalhão de Choque realizou abordagem a veículo e encontrou com um de seus passageiros, de 21 anos, uma pistola 9 mm de modelo não aparente. O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

"Com a apreensão dessas armas, o Batalhão de Choque não apenas interrompe a ação de criminosos, mas também reduz as chances de que novos crimes violentos sejam cometidos. A retirada dessas armas de circulação contribui diretamente para a segurança da sociedade, proporcionando maior tranquilidade para a população de Campo Grande", diz nota do BPMChoque.

De acordo com o comandante do Batalhão de Choque, tenente coronel Rigoberto Rocha da Silva, "Somente em 2024, a unidade já retirou 97 armas de circulação, demonstrando nossa eficiência e agilidade no combate ao crime, em todas as suas formas. Cada operação bem-sucedida reforça o compromisso do Batalhão de Choque com a proteção e o bem-estar da sociedade, contribuindo para uma Campo Grande mais segura para todos”, finaliza.

