Energisa multiplicou por 5 número de equipes neste domingo

Por conta das chuvas que desde a madrugada atingiram boa parte das regiões sul e central de Mato Grosso do Sul, a falta de energia atingiu pelo menos 19 dos 79 municípios do Estado neste domingo (4) de eleições gerais, segundo informações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
Segundo a Energisa, porém, “nenhuma cidade teve o fornecimento de energia interrompido por completo. As ocorrências tiveram início na madrugada, quando também começaram a ser atendidas pelas equipes de plantão. Às 07h, horário de início das eleições, apenas o município de Aral Moreira ainda seguia com impactos em áreas próximos aos locais de votação”.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mesmo sem energia, as urnas foram ligadas normalmente no horário previsto, uma vez que são equipadas com baterias que mantêm os aparelhos funcionando durante cerca de 12 horas.
Por isso, diz a Energisa, a falta de energia, não causou impacto na votação. Por volta das 11 horas, de acordo com a Energia, “mais de 80% dos casos já foram normalizados. Seguimos com atendimentos nas áreas ainda afetadas. As equipes seguem em campo. Seguimos monitorando e com comunicação direta com o TRE”.
De acordo com a Sejusp, houve registro de falta de energia nos municípios de Paranhos, Novo Horizonte do Sul, Angélica, Aral Moreira, Bataguassu, Caarapo, Campo Grande, Dourados, Iguatemi, Itaquirai, Ivinhema, Jateí, Maracaju, Nioaque, Laguna Caarapã, Nova Alvorada, Nova Andradina, Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo.
Além destas 19 cidades, no começo da manhã o Tribunal o Tribunal Regional Eleitoral informou também que ocorreram problemas de abastecimento de energia nos municípios de Brasilândia e Corguinho.
Conforme a Energisa, para este dia de eleições a distribuidora disponibilizou quase cinco vezes mais profissionais nas ruas do que num domingo normal. “Ao todo, são 686 profissionais atuando nesse domingo de eleições”, informou a empresa.
De forma antecipada, segundo a empresa, foi montado “um plano de atuação, com mapeamento de todos os locais de votação no Estado, alocando equipes operacionais em pontos estratégicos, para agilizar e priorizar o atendimento nos locais de votação, para o caso de ocorrências devido as condições climáticas previstas para o Estado”.
Além disso, a empresa também informou que mantém profissionais atuando no monitoramento técnico e climático e com contato direto com o TRE.