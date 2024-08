Ensino Médio Integral supera qualidade de escolas regulares em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Levantamento realizado pelo Instituto Sonho Grande aponta que a qualidade do ensino médio em escolas estaduais de tempo integral de Mato Grosso do Sul é melhor do que nas unidades com carga horária menor.

Segundo a superintendente de Polítcias Educacionais do Estado, Adriana Buytendorp, a média de notas dos estudantes que estão matriculados nos dois turnos é de 4,6, enquanto que nas escolas de meio período a média foi de 4,2.

"Entendemos que a escola de tempo integral oportuniza, por meio de uma jornada maior, estendida, maiores tempos para investimentos em diferentes formas de aprendizagem. Elas possuem atividades complementares, em vamos ter situações curriculares aonde as escolas integraispor exemplo, têm duas aulas a mais de recomposição de aprendizagem de língua portuguesa e duas de matemática"

Os dados são referentes ao ano letivo de 20222. Conforme a plataforma, um ano no Ensino Médio em tempo integral é equivalente à proficiência em Língua Portuguesa e Matemática de três anos letivos em escolas de tempo parcial.

Mato Grosso do Sul possui 15.352 alunos matrículados em escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), o que equivale a 18% das matrículas do Ensino Médio. Em 2023, houve pactuação para aumentar o número, com meta de oito mil matrículas em tempo integral, que foram cumpridas em 2024.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (14), a média do Estado saiu de 3,7 para 3,8 em 2023. Em nível de colocação no cenário nacional, Mato Grosso do Sul saiu do 11º lugar para o 10º lugar no ensino médio.

Em 2019, o Estado possuía 14 escolas de ensino médio com notas acima da média. No ano de 2023, foram 54 escolas registrados com resultados publicados.

"O planejamento de expansão das escolas de tempo integral está justamente focado nos anos finais do ensino fundamental, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior ponto de atenção, além das outras etapas, que nós precisamos ampliar a jornada escolar ou ampliar a oferta de tempo integral nos anos finais do ensino fundamental"

MS melhorou, porém, está abaixo da média nacional

Apesar das melhorias, o Estado continua abaixo da meta e da média nacional, como mostra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023. O índice é o principal indicador de qualidade da educação no Brasil, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Divulgado a cada dois anos, o Ideb reúne, em um só indicador, resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.

Ele varia de 0 a 10, e é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A avaliação é dividida em três níveis de escolarização: Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio.

Ampliação das escolas em Tempo Integral

Atualmente das 348 unidades da REE, 210 ofertam educação em tempo integral, em 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul. Há expectativa de ampliar em 2025 a oferta da educação em tempo integral no ensino fundamental II.

Os resultados de 2023 apontam que a educação ofertada na REE (Rede Estadual de Ensino), apresentou evolução na aprendizagem dos estudantes sul-mato-grossenses, transpondo os impactos causados em 2020 e 2021 pela pandemia da Covid-19.

Na etapa do ensino fundamental, anos iniciais e finais, Mato Grosso do Sul mantém-se próximo àqueles alcançados nos anos de 2019, período antes da pandemia, os anos iniciais (1º ao 5º) alcançaram 5,6 pontos, já nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, MS alcançou 4,8 pontos.

*Com informações da assessoria - colaborou Alanis Netto

Assine o Correio do Estado