PRIVATIZAÇÃO

Terminal do Mato Grosso do Sul é o quarto da nova rodada de concessão

A estatal espanhola Aena assumiu, nesta terça-feira (7), a administração do Aeroporto de Ponta Porã, arrematado junto com outros dez em agosto do ano passado. No mês passado, a empresa assumiu o Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O terminal de Ponta Porã é o quarto da nova rodada de concessão a passar para o controle da Aena, que já teve desembolsos de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais, segundo a estatal. Na próxima sexta-feira (10), a estatal deve assumir o aeroporto de Corumbá.

O primeiro pouso em Ponta Porã sob a gestão da Aena ocorreu por volta das 13h40 de hoje, proveniente de Campinas (SP).

Já a primeira decolagem foi às 14h20, também com destino a Campinas (SP).

O aeroporto de Ponta Porã é o segundo mais movimentado no Estado. Dados divulgados pela Aena apontam que, em 2022, 53.211 passageiros passaram pelo local. Neste ano, de janeiro a setembro, o movimento foi de 52.951 passageiros.

Ainda de acordo com a estatal, para atender à demanda crescente, o terminal de Ponta Porã receberá algumas obras de melhorias, entre elas, a ampliação do terminal de passageiros que irá triplicar a área total, passando dos atuais 800 metros quadrados para 2,6 mil metros quadrados.

Além disso, serão construídas áreas de segurança no final da pista, em ambas as cabeceiras, três posições de estacionamento de aeronaves tipo C no pátio.

O anteprojeto será entregue à ANAC até o dia 2 de dezembro e as obras devem começar no segundo semestre de 2024, com previsão de entrega em 2026.

Expectativa positiva

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos (PSDB), disse ao Correio do Estado que a expectativa para o município com a concessão é "muito positiva".

Ele disse que recebeu os representantes da Aena, que apresentaram todo o cronograma.

"A expectativa do município em relação a isso é muito positiva diante da agilidade que a iniciativa privada tem em fazer as coisas acontecerem muito mais do que o poder público. "Eu sou um defensor da terceirização de serviços para a iniciativa privada", disse o prefeito.

"O estado é muito grande, muito pesado, não tem agilidade para dar uma resposta pronta a eventuais demandas, e a conversa que a gente teve aqui com esses representantes foi muito positiva nesse sentido, já estão anunciando investimentos em pista, investimentos no prédio, no aeroporto, no saguão, vai melhorar, vai quase que triplicar o tamanho do receptivo do nosso aeroporto, oferecer conforto aos passageiros", acrescentou.

"Eles [Aena], como iniciativa privada, têm interesse de buscar novas empresas que venham se instalar aqui em Porta Porã para fazer voo aqui também, porque a gente só é servido por um voo diário, só pela Azul, e eles têm contato com a Gol e com a Latam no sentido de trazer mais empresas para cá. Então, nesse sentido, a prefeitura só tem a aplaudir a ascensão deles na condição de administrador do aeroporto local aqui e eu acho que a população só tem a ganhar", concluiu o chefe do Executivo Municipal.

Concessão

Em agosto do ano passado, a Aena venceu a licitação da sétima rodada de concessões para gerir 11 aeroportos nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. A empresa assumirá a operação dos demais aeroportos, de forma escalonada, até o dia 30 de novembro.

Durante a primeira fase do processo, foram feitas a elaboração e aprovação dos planos de transferência operacionais.

Atualmente, a companhia opera os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE).

Ao final do processo da nova rodada, a Aena estará presente em nove estados do país, com a gestão de 17 equipamentos que são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.



Confira o cronograma para os próximos aeroportos: