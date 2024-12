Ex-goleiro Bruno atrasa pagamento de R$ 1,9 milhão ao filho

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio há 14 anos, recebeu uma nova cobrança referente ao pagamento de R$ 1,9 milhão de indenização por dano moral e material ao filho Bruninho Samúdio, criado pela avó Sônia de Fátima Moura, em Campo Grande, no distrito de Anhanduí.

O procedimento judicial foi feito pela advogada do menino de 14 anos, Maria Lúcia Borges, da qual pede que o pagamento da indenização e que os 10% de honorários advocatícios sejam quitados. Ao todo, são R$ 446,5 mil por danos materiais e R$ 1,4 milhão por danos morais, ambos valores atualizados.

No dia 02 de novembro, o juiz Deni Luis Riva, titular da 6ª Vara Civil de Campo Grande, solicitou que o pagamento fosse feito dentro de 15 dias, a partir do momento em que a notificação fosse enviada ao ex-goleiro. Já que não foi cumprido, ele foi “punido” com multa equivalente a 10% da condenação e de honorários advocatícios de 10% do valor da dívida.

No processo original, era pedido cerca de R$ 4,4 milhões por danos morais e materiais, do qual a primeira decisão ocorreu em novembro de 2022. Porém, desde então, o ex-goleiro recorreu em todas as instâncias possíveis, mas não obteve sucesso.

Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso de Bruno e pôs fim às tentativas de reverter a decisão. Assim sendo, ficou determinado que o condenado cumpra o pagamento da indenização, decidido pelo em abril de 2023 pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS).

Bruninho

Desde julho deste ano, Bruninho é goleiro nas categorias de base do Botafogo, após sair do Athletico-PR. Atualmente, o jovem atleta tem 1,92m com apenas 14 anos, com projeção de crescimento até 2,02m. No mês passado, o jogador e sua avó participaram de um vídeo do youtuber "Cartolouco" e responderam algumas perguntas sobre a relação com o ex-goleiro Bruno e futuro.

"Ele não fala e não tem vontade de falar com o pai. Sempre converso com ele, a psicóloga conversa, e eu o oriento a, caso um dia o pai dele precise de ajuda, que ele o ajude. Sempre digo: não pague na mesma moeda, não faça o que ele fez com você", disse Sônia de Fátima.

Ainda, Bruninho também fala sobre sua personalidade, desafios e objetivos. "O meu objetivo é chegar a jogar no profissional. Eu acho que sou um cara de personalidade forte, já superei muita coisa, mas ainda não alcancei o que quero. Muita gente fala coisas ruins nas redes sociais, então prefiro nem olhar".

Hoje, ambos moram juntos em um apartamento em São Paulo (SP), depois de saírem de Campo Grande rumo à capital paulista no ano passado. Inclusive, sua avó conta que a vida esportiva do neto a ajudou a "custear" o ensino particular do menino durante seu tempo na Cidade Morena.

Saiba

O Caso Eliza Samúdio ficou nacionalmente conhecido justamente por envolver diretamente o goleiro Bruno, na época jogador do Flamengo, em um crime brutal, que acabou no assassinato da mulher de 25 anos.

Mesmo com a certeza do crime, o corpo de Eliza nunca foi achado e é uma das maiores esperanças da mãe até hoje. Em março de 2013, o ex-atleta foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, além do sequestro e cárcere privado do seu filho, que tinha apenas 4 meses.

Hoje, Bruno está com 39 anos e em liberdade condicional. Atua como goleiro no União do Bom Destino, clube de várzea do Espírito Santo;

Assine o Correio do Estado