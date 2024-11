Ex-pastor é suspeito de invadir igreja pra roubar dinheiro do dizimo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na madrugada desta segunda-feira (11), um crime incomum chocou os moradores do bairro Jardim Paulista, em Campo Grande (MS), quando dois indivíduos invadiram uma igreja e fizeram um pastor de refém para tentar roubar o dízimo arrecado nos cultos. Um dos principais suspeitos, no entanto, é um ex-pastor da comunidade.



Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos teriam invadido a igreja pelo telhado e arrombado duas partes internas na tentativa de encontrar o dízimo arrecado nos dois cultos realizados no domingo. Um pastor de 24 anos estava presente no local, dormindo, quando foi surpreendido pela ação dos criminosos. Ele teve seu celular roubado e foi trancado no banheiro.

No entanto, o jeito de andar, o corte de cabelo e a voz de um dos indivíduos levantaram suspeitas de um pastor que estava presente no local. Segundo ele, mesmo com máscara, o criminoso se parecia muito com um ex-pastor da comunidade, chamado "Baiano". A suspeita também foi reforçada ao perceber a desenvoltura dos criminosos, que sabiam exatamente aonde ir dentro da igreja.

Além dos pertences de vítima, os criminosos também roubaram uma câmera de igreja, quebraram o vidro da frente e fugiram do local em um carro prata.

Contudo, durante a fuga, os criminosos acabaram por esquecer a motocicleta que utilizaram para chegar ao local na frente da igreja. A equipe policial checou o veículo e não encontrou irregularidades como roubo o furto no registro. A moto será encaminhada para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

O crime, que ocorreu no Bairro Jardim Paulista, foi registrado na elegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Sepol) de Campo Grande (MS)

