Explosão em siderúrgica deixa três feridos, um em estado grave

Aviso de edital foi publicado nesta quarta-feira (19) e busca levar títulos de autoras infantis consagradas, como Eva Furnari e Ruth Rocha, para mais de 21 mil alunos da reme

Apostando em títulos clássicos aliados a obras mais contemporâneas, a Prefeitura de Campo Grande - por meio do Diário Oficial desta quarta-feira (19) -, tornou pública a abertura de licitação que destina cerca de R$ 2,4 milhões para compra de livros de literatura, em busca de atender aproximadamente 21 mil alunos da Rede Municipal de Ensino.

Segundo organograma da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o total geral a ser atendido compreende 969 turmas, onde estudam mais de 21 mil alunos, distribuídos da seguinte forma:

ETAPAS Turma Alunos Grupo 1 49 1087 Grupo 1 I 53 1100 Grupo 1 II 56 1152 Grupo 2 173 4074 Grupo 3 218 5103 Grupo 4 EMEI 241 4988 Grupo 5 EMEI 179 3553

Estão contempladas também 87 Escolas Municipais de Ensino Fundamental, grupos 4 e 5, contendo 165 e 175 turmas respectivamente, sendo distribuído um título por turmas tanto nas EMEIs quantos na EMEFs.

Cabe esclarecer que, conforme pesquisa de preços, a licitação aparece com valor total de R$ 2,4 milhões, sendo que a Semed já previa anteriormente um custo total de R$ 4.326.902,00, quase dois milhões a mais de "gordura" para queimar.

Segundo consta no edital - e publicado no Diogrande -, as propostas serão recebidas até 07h59 do próximo dia 02 de julho, com abertura da sessão marcada para às 08h.

Literatura infantil

Quanto ao objeto de contratação, olhares atentos ligados à literatura infantil logo notam que títulos clássicos, autoras consagradas, se misturam a novas temáticas que pedagogicamente são tratadas em sala de aula, com foco em integração e convivência social.

São o caso de obras enquadradas no contexto regional sul-mato-grossense, como "Brasileirinhos do Pantanal", escrito por Lalau e Laura Beatriz, da editora Companhia das Letras, com poemas e ilustrações que ilustram a fauna desse bioma e alertam para conscientização.

Há entre as obras a aquisição de clássicos da literatura, tais como:

Cinderela

João e Maria

Os Três Porquinhos

O Patinho Feio

A Princesa e a Ervilha

Certas obras, mais atualizadas, trazem uma margem de conhecimento geral, como o "Atlas Infantil da Cultura do Brasil", com dados básicos de cada região; população, capitais e mampas; ou ainda o "Meu Livro de Planetas: Tudo Sobre o Sistema Solar Para Crianças", do Dr. Bruce Detts, com fotos incríveis e fatos divertidos para pequenos futuros astrônomos.

Ainda, certos nomes são velhas conhecidas de quem busca estar antenado sobre as literaturas infantis, autoras consagradas como Ruth Rocha, escritora do clássico "Marcelo, Marmelo, Martelo", aparecendo na lista com títulos como

Canções, Parlendas, Quadrinhas, Para Crianças Novinhas

Poemas que Escolhi para Crianças.

Além dela, Eva Furnari também é listada, trazendo para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande alguns de seus títulos, como "Não Confunda" ou ainda "Assim Assado", texto e ilustrações que foram inclusive musicalizadas pelo tradicional grupo "Palavra Cantanda".

