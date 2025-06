Festa da Padroeira interditará ruas por 10 dias; veja quais

Festa da Padroeira será realizada ao lado do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Marcelo Victor

Oitava edição da Festa da Padroeira começa nesta sexta-feira (20) e vai até 29 de junho, no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na avenida Afonso Pena, número 377, bairro Amambaí, em Campo Grande.

Para realizar a festa, duas ruas serão interditadas por 10 dias: rua Amando de Oliveira e rua Camapuã, ambas no cruzamento com a Afonso Pena. Elas serão fechadas para shows e praça de alimentação.

O tema deste ano é “Maria, ajudai-nos a ser um testemunho da reconciliação e da esperança”.

O evento tradicional reúne em um só lugar comidas típicas de festa junina, pratos típicos sul-mato-grossenses, shows regionais, atrações culturais, missas, peregrinações, carreatas,orações e procissões. Serão 10 dias de festa.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Padroeira de Mato Grosso do Sul e de mais cinco cidades do Estado: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas. Seu dia é celebrado anualmente em 27 de junho.

Lei Estadual instituiu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira Civil de Mato Grosso do Sul em 27 de novembro de 2017.

A Lei incluiu no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como a data festiva de honra à Padroeira civil. A data não é feriado.

Em 2 de junho de 2022 veio o reconhecimento pontifício, quando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também passou a ser padroeira do Estado perante a Igreja Católica, conforme decreto da Santa Sé.

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação dos 10 dias de evento:



20 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA



18h15 | Oração das Vésperas



19h | Missa celebrada por Dom João Batista de Oliveira, S.V.D., Bispo de Corumbá



21 DE JUNHO – SÁBADO



18h15 | Oração das Vésperas



19h | Missa celebrada por Dom Otair Nicoletti, Bispo de Coxim



22 DE JUNHO – DOMINGO



6h15 | Oração das Laudes



7h | Missa –Peregrinação dos ciclistas



celebrada pelo Pe. Alex Silva Messias, Reitor do Santuário de São Judas Tadeu



8h | Procissão Ciclística



10h | Missa – Peregrinação das crianças



16h | Missa – Peregrinação dos motociclistas



17h | Procissão Motociclística



18h | Missa celebrada por Dom Henrique Aparecido de Lima, C.Ss.R., Bispo de Dourados



20h | Missa – Peregrinação dos educadores e profissionais da saúde



23 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA



18h15 | Oração das Vésperas



19h | Missa celebrada pelo Pe. André Márcio Nogueira de Souza, Secretário Executivo do Regional Oeste 1 da CNBB



24 DE JUNHO -TERÇA-FEIRA



18h15 | Oração das Vésperas



19h | Missa celebrada pelo Pe. Wagner Divino de Souza, Cura da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua



25 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA



5h15 | Oração das Laudes



6h, 12h e 21h | Missa



6h às 23h | Novena



26 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA



9h e 15h | Missa



18h15 | Vésperas



19h | Missa celebrada pelo Pe. Marcelo Tenório de Almeida, Reitor do Santuário de Adoração Perpétua



27 DE JUNHO | SEXTA-FEIRA - DIA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO



5h15 | Oração das Laudes



6h, 9h, 12h e 15h | Missa



18h | Oração das Vésperas



18h30 | Procissão e Missa Solene, celebrada por Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo de Campo Grande



28 DE JUNHO - SÁBADO



18h15 | Oração das Vésperas



19h | Missa celebrada pelo Pe. Roberto dos Santos Gomes, Reitor do Santuário de Santo Antônio de Pádua em Terenos



29 DE JUNHO - DOMINGO



6h15 | Oração das Laudes



7h | Missa –Peregrinação dos motoristas celebrada pelo Pe. Paulo Sérgio Vital da Cruz, Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Abadia



8h | Carreata



10h | Missa – Peregrinação das crianças



16h | Missa –Peregrinação das Forças Armadas e de Segurança Pública



18h | Missa | Encerramento da Festa Peregrinação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul celebrada pelo Pe. Reginaldo Nascimento Padilha, C.Ss.R., Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro



PROGRAMAÇÃO SOCIAL – 20 a 29 de junho de 2025

20 de junho (sexta-feira):