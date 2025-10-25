Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PREVISÃO DO TEMPO

Fim de semana tem calor, pancadas de chuva e mudança de temperatura em MS

Frente fria se aproxima, prometendo mudanças significativas no tempo até segunda-feira

Mariana Piell

Mariana Piell

25/10/2025 - 11h30
O final de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por uma grande variação nas condições do tempo, com um sábado de calor intenso e sol, mas com a gradual chegada de uma frente fria que trará chuva generalizada e uma sensível queda nas temperaturas a partir de domingo.

Neste sábado, o estado experimentará condições opostas. Enquanto as regiões centro-norte, bolsão e leste terão predomínio de sol e variação de nebulosidade, o tempo muda significativamente no pantanal, sudoeste e sul.

Nessas regiões, haverá um aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia, com previsão de chuvas de intensidade fraca a moderada. Há também risco pontual de tempestades, que podem ser acompanhadas por rajadas de vento fortes, raios e eventual queda de granizo.

Este cenário de instabilidade é resultado da aproximação de uma frente fria, que começa a interagir com o ar quente e úmido que vem do norte do país. O avanço de cavados (áreas de baixa pressão) em altitude e uma área de baixa pressão na superfície contribuem para intensificar essas nuvens carregadas.

O calor, no entanto, seguirá intenso. As temperaturas máximas devem variar entre 35°C e 38°C na maior parte do estado, podendo ser ainda mais abafadas no pantanal e sudoeste, onde os termômetros podem marcar entre 39°C e 41°C. Em Campo Grande, a previsão é de máxima de 36°C e mínima entre 25°C e 27°C.

Os ventos fortes, do quadrante leste, podem atingir entre 40 e 60 km/h, com rajadas pontuais superiores a isso.

FRENTE FRIA

A partir do domingo, a frente fria avança sobre o estado, intensificando a instabilidade. A previsão é de chuva de fraca a moderada na maior parte de Mato Grosso do Sul. Assim como no sábado, não se descarta a formação de tempestades com raios, ventos fortes e granizo.

Os acumulados de chuva podem ser expressivos, especialmente no centro-sul do estado, onde volumes podem superar os 30 mm em 24 horas.

A grande mudança ficará por conta das temperaturas. Com a chegada da massa de ar frio, as máximas despencam. Enquanto no sábado se esperam picos de 41°C, no domingo e segunda as máximas no estado ficarão entre 24°C e 35°C, variando por região. Em Campo Grande, a máxima não deve passar dos 28°C, com mínimas entre 21°C e 23°C.

Os ventos se tornam bem variáveis, soprando de oeste/noroeste e sudoeste/sul, mantendo a intensidade entre 40 e 60 km/h.

RECOMENDAÇÕES

Para o sábado, a Defesa Civil recomenda atenção aos alertas de tempestades, especialmente no sul, sudoeste e pantanal. É aconselhável buscar abrigo em caso de rajadas de vento muito fortes ou queda de granizo. Durante a semana, com a previsão de chuva mais persistente, é importante verificar bueiros e evitar trajetos por áreas alagadas.

AFETO

'Toucas Malucas' geram esperança em neonatologia do HRMS

Mães com bebês internados a 2 meses tem momento de descontração e carinho com os filhos recém-nascidos que ainda não podem ir para casa

25/10/2025 10h35

'Touca maluca' gera momento para colorir e dar esperança para mães de recém-nascidos internados

'Touca maluca' gera momento para colorir e dar esperança para mães de recém-nascidos internados Foto / Divulgação

No mês das crianças, o ‘cabelo maluco’ já virou tradição. Para as mães que estão com seus recém nascidos internados no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a ‘touca maluca’ foi um momento para colorir e dar esperança para atravessar o período em que estão.

Proposta pela equipe multiprofissional do Hospital, a ação levou descontração, criatividade e acolhimento para as famílias que passam pela internação dos seus pequenos.

Inspirada na tendência do ‘cabelo maluco’, a terapeuta ocupacional da unidade, Grazielle Rodrigues, explica que a ideia surgiu, porque seu trabalho vai além do cuidado com os bebês, e envolve também o bem-estar das mães.

“O objetivo é de acolher, fortalecer e promover o bem-estar dessas mulheres que vivem um momento tão delicado. Esses encontros favorecem o vínculo afetivo entre mãe e bebê, a expressão emocional e o enfrentamento positivo das experiências da internação”, afirma.

Segundo Grazielle, a ideia das toucas surgiu justamente para oferecer leveza em meio à rotina hospitalar. As mães, que aprovaram a ideia, participaram da confecção das toucas. 

"Transformamos em algo que fizesse sentido dentro do setor. É uma forma de elas enxergarem o futuro — hoje confeccionam as toucas para os bebês, e amanhã vão estar arrumando o cabelo maluco deles para ir à escola”, completa a terapeuta.

As mães aprovaram a ideia e a encararam com a leveza proposta. Entre elas, a mãe do Bernardo, Katyelim Nathalia de Jesus, de 24 anos, que conta que as ‘toucas’ trouxeram alívio emocional.

Há dois meses no hospital, Katyelim diz que a proposta serve como distração do ambiente tenso que fica devido a situação vivenciada. “Cheguei aqui com quase 26 semanas, e essas atividades ajudam a gente a descontrair. Nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de atividade em um hospital”, disse a mãe, enquanto confeccionava a touca.

Para a mãe da Ísis Valentina, Jennifer Fernanda, a atividade também foi uma oportunidade de expressar afeto. “Achei bem legal, principalmente porque ajuda a gente a distrair. Criei a touca dela pensando nela mesma, no que iria combinar com ela”, relatou.

Outra participante, Nicolly de Oliveira Pereira, de 20 anos, mãe da pequena Maria Helena — nascida com 29 semanas —, descreveu a experiência como transformadora e disse ter sua bebê como maior motivação..

“A atividade foi maravilhosa, faz com que a gente se distraia um pouco e tenha momentos mais felizes durante a internação. Minha inspiração foi a Maria Helena.”

Além da mãe de Maria Helena, a avó, Joyce Carmo de Oliveira, de 42 anos, também participou do momento para aliviar o momento que a filha e a neta enfrentam. “Não imaginava que tinha touca maluca. Foi uma novidade e tira um pouco o foco do que estamos vivendo.”

HRMS

Com selo de Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) – criado pela Unicef e OMS, para reconhecer hospitais que promovem e apoiam o aleitamento materno –, desde 2003, o Hospital Regional do Estado é referência em gestação de alto risco e neonatologia. 

A unidade ainda é Centro de Referência Estadual do Método Canguru em Mato Grosso do Sul, que é uma política de saúde brasileira que oferece cuidado integral e humanizado entre bebês recém-nascidos, especialmente prematuros e suas famílias.

Dividido em três etapas, o método é baseado no contato pele a pele desde o início e contínuo entre pais e bebês, seguido de acompanhamento na fase hospitalar e quando já estão em casa.

PROVA

Enem dos Professores: Mais de 25 mil docentes farão a prova neste domingo em MS

As provas serão aplicadas em sete municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas

25/10/2025 10h00

Mais de 25 mil docentes farão a prova neste domingo em MS

Mais de 25 mil docentes farão a prova neste domingo em MS Foto: Divulgação

Neste domingo (26), 25.062 docentes de Mato Grosso do Sul farão a Prova Nacional Docente - (PND), mais conhecida como Enem dos Professores. Sete cidades de MS terão as provas aplicadas, sendo elas: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

No Brasil, 1.086.914 pessoas se inscreveram para fazer o exame, que é voltado para estudantes concluintes de licenciaturas e para licenciados formados, que têm interesse em entrar no magistério da rede pública por meio de processos seletivos nos estados e municípios.

Apelidado de CNU (Concurso Nacional Unificado) dos Professores ou Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dos Professores, o exame será aplicado no horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h, fechamento dos portões às 13h e início da prova marcado para as 13h30. O término está previsto para as 19h.

Segundo o Ministério da Educação, a PND foi criada para estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas redes de ensino públicas do Brasil.

Com duração de cinco horas e trinta minutos, a prova tem a mesma matriz da avaliação teórica do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) das licenciaturas, que, desde a sua edição em 2024, foca nos cursos de formação docente.

De acordo com o edital da PND 2025, a prova será composta por duas partes: a primeira terá questões de formação geral e a segunda, conteúdo específico.

Assine o Correio do Estado.

 

