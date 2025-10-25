Fim de semana tem calor, pancadas de chuva e mudança de temperatura em MS - Gerson Oliveira / Correio do Estado

O final de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por uma grande variação nas condições do tempo, com um sábado de calor intenso e sol, mas com a gradual chegada de uma frente fria que trará chuva generalizada e uma sensível queda nas temperaturas a partir de domingo.

Neste sábado, o estado experimentará condições opostas. Enquanto as regiões centro-norte, bolsão e leste terão predomínio de sol e variação de nebulosidade, o tempo muda significativamente no pantanal, sudoeste e sul.

Nessas regiões, haverá um aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia, com previsão de chuvas de intensidade fraca a moderada. Há também risco pontual de tempestades, que podem ser acompanhadas por rajadas de vento fortes, raios e eventual queda de granizo.

Este cenário de instabilidade é resultado da aproximação de uma frente fria, que começa a interagir com o ar quente e úmido que vem do norte do país. O avanço de cavados (áreas de baixa pressão) em altitude e uma área de baixa pressão na superfície contribuem para intensificar essas nuvens carregadas.

O calor, no entanto, seguirá intenso. As temperaturas máximas devem variar entre 35°C e 38°C na maior parte do estado, podendo ser ainda mais abafadas no pantanal e sudoeste, onde os termômetros podem marcar entre 39°C e 41°C. Em Campo Grande, a previsão é de máxima de 36°C e mínima entre 25°C e 27°C.

Os ventos fortes, do quadrante leste, podem atingir entre 40 e 60 km/h, com rajadas pontuais superiores a isso.

FRENTE FRIA

A partir do domingo, a frente fria avança sobre o estado, intensificando a instabilidade. A previsão é de chuva de fraca a moderada na maior parte de Mato Grosso do Sul. Assim como no sábado, não se descarta a formação de tempestades com raios, ventos fortes e granizo.

Os acumulados de chuva podem ser expressivos, especialmente no centro-sul do estado, onde volumes podem superar os 30 mm em 24 horas.

A grande mudança ficará por conta das temperaturas. Com a chegada da massa de ar frio, as máximas despencam. Enquanto no sábado se esperam picos de 41°C, no domingo e segunda as máximas no estado ficarão entre 24°C e 35°C, variando por região. Em Campo Grande, a máxima não deve passar dos 28°C, com mínimas entre 21°C e 23°C.

Os ventos se tornam bem variáveis, soprando de oeste/noroeste e sudoeste/sul, mantendo a intensidade entre 40 e 60 km/h.

RECOMENDAÇÕES

Para o sábado, a Defesa Civil recomenda atenção aos alertas de tempestades, especialmente no sul, sudoeste e pantanal. É aconselhável buscar abrigo em caso de rajadas de vento muito fortes ou queda de granizo. Durante a semana, com a previsão de chuva mais persistente, é importante verificar bueiros e evitar trajetos por áreas alagadas.

