Frente fria pode causar pancadas de chuva e nebulosidade neste domingo em MS

Uma nova onda de frente fria avança por Mato Grosso do Sul, neste domingo (22), especificamente na metade sul do Estado, e pode provocar tempestades localizadas, com raios e rajadas de vento.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a frente fria que avança pode provocar nebulosidade e chuvas de intensidade fraca a moderada na região sul.

Isso ocorre devido à combinação entre o transporte de calor e umidade, áreas de baixa pressão e a passagem de cavados, que causam a instabilidade no tempo.

Já a partir de segunda-feira (23), a massa de ar fria que chega ao Estado derruba acentuadamente a temperatura, causando o fenômeno chamado mínima invertida, isto é, o dia começa com temperatura elevada e vai esfriando ao longo das horas.

A previsão para terça-feira (24) é de temperaturas baixas, com mínimas entre 0°C e 2°C e possibilidade de geadas, especialmente no sul do Estado.

Previsão de temperaturas para domingo (22) e segunda-feira (23)

Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas de 4°C a 15°C e máximas de 19°C a 27°C;

Sudoeste e Pantanal: mínimas de 8°C a 19°C e máximas de 20°C a 30°C;

Bolsão, Leste e Norte: mínimas de 10°C a 16°C e máximas de 24°C a 31°C;

Campo Grande: mínimas de 10°C a 18°C e máximas de 22°C a 28°C.

Os ventos atuam inicialmente do quadrante norte e mudam para sul ao longo da segunda-feira, com intensidade entre 40 e 60 km/h, com rajadas pontualmente mais fortes.

Ainda de acordo com o Cemtec, entre os dias 26 e 27 de junho há probabilidade de avanço de uma nova frente fria, que deve reforçar o ar frio e manter as temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul até o fim do mês.

Proteja os animais

Cães que vivem fora de casa precisam de uma casinha bem protegida, com telhado impermeável e entrada virada contra o vento. Forre o interior com cobertores ou palha seca.

Dentro de casa, ofereça caminhas elevadas do chão, com mantas quentes. O contato direto com pisos frios rouba calor do corpo.

Roupas: Use roupas de frio para cães de pelo curto, filhotes, idosos ou com problemas de saúde. Evite peças apertadas ou que atrapalhem os movimentos;

Passeios: Prefira os horários mais quentes do dia (entre 10h e 15h) e evite caminhadas no início da manhã ou à noite;

Como proteger gatos do frio

Gatos amam lugares quentes e escondidos. Monte tocas com caixas de papelão, mantas e cobertores. Posicione-as longe de correntes de ar;

Deixe espaços livres sob móveis com cobertas, ou use caminhas estilo “iglu”;

Evite deixar gatos em locais úmidos ou com pisos frios;

Vacinas, vermífugos e alimentação reforçada são aliados importantes para manter a imunidade.

Inverno

Após períodos de chuvas e frio em Mato Grosso do Sul, o inverno, que começou sexta-feira, trará regime de temperaturas mais quentes que as de costume ao Estado nos próximos meses.

De acordo com o Cemtec-MS, a tendência das condições climáticas para os primeiros meses do inverno (junho, julho e agosto) é de que as temperaturas fiquem acima da média histórica no Estado.

Esta tendência provavelmente favorecerá períodos com temperaturas acima da média durante os dias de ausência de nuvens e chuvas.

Ou seja, a previsão é de temperaturas acima do normal, especialmente nas regiões centro e sul do Estado, seguindo a tendência do Centro-Oeste e do Sudeste brasileiros.

Apesar de o calor acima da média ser o cenário principal, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, é comum no período do inverno a região estar suscetível à ocorrência de geadas, quando massas de ar polar mais fortes conseguem romper o bloqueio atmosférico.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, o volume de chuvas em julho e agosto varia entre 50 mm e 200 mm.

De forma geral, a previsão de um conjunto de modelos climáticos aponta para um cenário de irregularidade das chuvas, que podem ficar abaixo ou acima da média histórica durante o período do inverno.

Outro fator de alerta para o Estado é a previsão de um inverno mais seco. A umidade relativa do ar deverá atingir níveis críticos durante os meses da estação, aumentando o risco de queimadas, principalmente em regiões como o Pantanal e a Serra de Maracaju. As condições também exigem atenção para cuidados com a saúde, como hidratação e prevenção de problemas respiratórios.

Em Mato Grosso do Sul, o período de inverno tende a ter poucas chuvas, principalmente entre julho e agosto.

O inverno oficialmente se inicia no dia 20 de junho e segue até o dia 22 de setembro. A estação, em países mais perto dos polos, é considerada a mais fria do ano, porém, no Brasil, tende a ser quente e seco.

* Colaborou Judson Marinho

