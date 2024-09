Fumaça que 'esconde' o sol faz o calor aumentar ou diminuir em MS?

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Fumaça, que cobre o céu de Mato Grosso do Sul, esconde o sol e deixa o céu “nublado” e o horizonte acinzentado.

Geralmente, quando o céu está nublado, o sol fica escondido e as temperaturas diminuem.

Mas, a fumaça faz as temperaturas aumentarem ou diminuírem? Se não houvesse fumaça, estaria mais calor?

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que, por mais que a fumaça barre os raios solares, o calor aumenta intensamente com a presença de fuligem no céu.

Ou seja, a temperatura diminui quando o céu está nublado (com nuvens) e aumenta quando está nublado (com fumaça).

“Você já colocou uma tampa em uma panela com água? Então. A tampa que me referi significa que não deixa o ar subir de jeito nenhum, empurrando o vapor de água para muito longe, para o Hemisfério Norte. Quando esse ar afunda de cima pra baixo, ele é como se fosse a tampa de uma panela, ele não deixa o ar subir e quando o ar quer subir, ele manda pra baixo. Então, por isso que eu falei que é como se fosse a tampa de uma panela, isso chama-se estabilidade. E o que está acontecendo agora é que essa panela, essa tampa dessa panela, que a gente está falando aí, que é o ar que tá pressionando pra baixo, ela é tão forte, tão forte que não deixa o ar nem sair do chão. Por isso que começa a formar poeira, a fumaça fica no ar. A comparação é para você saber a enorme estabilidade do ar no Centro-Oeste todo”, explicou o meteorologista ao Correio do Estado.

FUMAÇA

Mato Grosso do Sul está com céu encoberto por fumaça há aproximadamente 14 dias consecutivos. A fuligem é oriunda dos incêndios do Pantanal, Amazônia, São Paulo, Goiás e outros estados brasileiros que literalmente estão “pegando fogo”.

O tempo parece nublado, mas, na verdade se trata de fumaça e fuligem dispersas no ar, deixando o horizonte cinzento e com baixa visibilidade.

Em Campo Grande, o sol está avermelhado por conta da fuligem dispersa no horizonte.

Fumaça é a suspensão na atmosfera de produtos resultantes de uma combustão. Pode ser tóxica quando aspirada. Resulta de queimadas, fogueiras, brasas, motores de gasolina e gasóleo.

Névoa seca é formada quando há a condensação de vapor d'água em combinação com poeira, fumaça e outros poluentes, o que dá um aspecto acinzentado ao ar.

O meteorologista Natálio Abrahão afirmou que o fenômeno responsável por deslocar a fumaça, para longas distâncias, é o vento.

“São fluxos de ventas que se originam lá da região amazônica, e esse fluxo de vento vai agregando esses fatores aí. Se ventar uma manhã inteira, os ventos podem levar a fumaça de 100 a 150 quilômetros de distância em apenas uma manhã”, explicou Abrahão.

Confira imagens do céu encoberto por fumaça em Campo Grande: