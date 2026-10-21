Gaeco faz 10 buscas contra policiais penais em três cidades de MS

Policiais participam do cumprimento de mandados da Operação Colete de Troia em Mato Grosso do Sul - Foto: Gaeco/MPMS

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Na manhã desta quarta-feira (21), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Dourados, Ivinhema e Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, e em Paranavaí, no Paraná.

A ação faz parte da Operação Colete de Troia, que investiga a suposta participação de policiais penais em um esquema para permitir a entrada de drogas, celulares e outros materiais ilícitos na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

As investigações foram iniciadas ainda no ano de 2024, na ocasião eram apuradas a possível participação de policiais penais em um esquema criminoso, que possuía a intenção de entrar com drogas, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos nas dependências da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Segundo o Gaeco, a investigação identificou a participação de policiais penais que, valendo-se do acesso e das prerrogativas do cargo, supostamente colaboravam com presos e pessoas de fora da unidade para permitir a entrada de produtos ilícitos na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

De acordo com a apuração, os materiais eram introduzidos no presídio por diferentes meios, inclusive com o uso de drones, e depois distribuídos, comercializados ou consumidos dentro da unidade.

A suspeita é de que os agentes envolvidos tenham violado seus deveres funcionais e facilitado a atuação da organização criminosa no sistema prisional. As acusações ainda serão analisadas pela Justiça, e os investigados têm direito à defesa e à presunção de inocência.

A operação contou com a atuação integrada de diferentes forças de segurança. Participaram das ações equipes da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque, além do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), da Gerência de Inteligência Penitenciária e da Corregedoria da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

O trabalho também recebeu apoio do Gaeco do Paraná, que colaborou com as equipes sul-mato-grossenses nas diligências e na apuração dos fatos.