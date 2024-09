Governo admite possibilidade de pior cenário de incêndios da história no Pantanal

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Pantanal vive um dos piores anos em relação aos incêndios florestais de sua história. Até agora, mais de 2,8 milhões de hectares, que representam cerca de 18% do bioma, foram consumidos pelo fogo. O diagnóstico do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), é de que a situação pode piorar, fazendo com que 2024 seja o ano mais devastador da história.

Em entrevista para a GloboNews, Riedel afirmou que as condições climáticas deste ano estão piores que as de 2020, o que contribuiu para que o bioma tivesse um número de focos de incêndio maior do que no ano recorde em hectares queimados.

“O importante é que as condições climáticas no bioma deste ano, ela foi pior que a de 2020, e é aí que queria fazer a correlação. Estamos fazendo esses estudos, porque lá em 2020 nós tivemos 4.790 focos. Neste ano, já são mais de 6.700 focos no bioma, não queimamos mais por conta do combate”, afirmou na entrevista.

“É uma lógica de aumentar cada vez mais [os esforços para o combate], seja dos governos estaduais, seja do próprio governo federal, em investimentos permanentes para fazer frente a essas condições que são atípicas, mas que me parecem ser cada vez mais permanentes”, completou o governador.

Neste ano, conforme dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ), até agora, o Pantanal teve 2,8 milhões de hectares queimados, o que corresponde a 18% de sua extensão total. Em 2020, ano que ainda obtém o recorde de área queimada, foram 3,6 milhões de hectares devastados.

“A gente está passando de 2,7 milhões de hectares no bioma Pantanal, e com condições climáticas [piores]. E aí a notícia ruim é que, nas próximas duas semanas, ainda teremos condições climáticas desfavoráveis e nós vamos ter que continuar com todas as nossas forças no bioma, combatendo”, continuou Riedel.

Com essa realidade e com a projeção de manutenção de seca no bioma, o governador foi pessimista quanto ao futuro dos incêndios na região.

“Sem dúvida, acho que a gente pode atingir o mesmo número de 2020. Vai depender muito da extensão desse período nessa condição que estamos vivendo hoje. Estamos com umidade relativa de menos de 10%, ventos acima de 30 quilômetros por hora, um calor muito intenso. Hoje [quarta-feira] está previsto 39°C, 40°C. São condições em que a propagação de qualquer foco é muito rápida”, revelou o governador.

COMBATE

Para tentar uma resposta rápida aos incêndios, o Corpo de Bombeiros e brigadistas doPrevfogo seguem na região.

Segundo o governado do Estado, desde o começo da operação na região foram mobilizados mais de 1.688 pessoas, entre elas: 1.018 bombeiros do Estado; 264 da Força Nacional; e 52 do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).

Atualmente, são 164 bombeiros, 76 militares da Força Nacional e 13 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, além de militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, agentes do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), brigadistas do PrevFogo e Polícia Federal.

As ações se concentram em 10 frentes, entre elas a região do Paiaguás, do Paraguai Mirim, do Nabileque, do Porto Índio, de Miranda, de Aquidauana e de Porto Murtinho.

QUALIDADE DO AR

Com tantos focos de incêndio, a qualidade do ar em Corumbá e Ladário tem sido um problema. O Prevfogo/Ibama mantém uma estação em Corumbá, na base dos brigadistas, no Parque Marina Gattass, para analisar a qualidade do ar.

A medição desta semana indicou altíssima concentração de poluentes, com níveis muito superiores aos de países cujo ar está entre os mais poluídos do mundo, conforme o World Air Quality. Na terça-feira o nível identificado para Corumbá foi de 448 PM 2.5. Ontem, a medição marcou 433.

Essa medição é de partículas sólidas com menos de 2.5 micrômetros de tamanho, suficientes para entrar na corrente sanguínea e causar uma série de problemas de saúde em médio e longo prazo, bem como aumento de alergias no curto prazo. (Colaborou Rodolfo César)

Saiba

A densa fumaça dos incêndios que está cobrindo o céu de Corumbá e Ladário foi agravada pelos incêndios na Bolívia.

