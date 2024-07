Governo Federal lança programa de passagens aéreas para aposentados do INSS

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), oficializa nesta quarta-feira (24), o esperado programa "Voa Brasil", voltado para atender aposentados aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com garantia de passagens com baixo custo.

Cerca de 23 milhões de pessoas estão aptas para utilizar o programa, segundo estimativa do Governo Federal. A nova modalidade ofertará passagens por até R$ 200.

Ainda, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o Voa Brasil, irá se tornar o transporte de maior inclusão social do país. Uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa tem como principal objetivo democratizar o acesso a novos usuários, assim como movimentar o mercado aéreo.

Quem o programa atenderá

Aposentados pelo INSS (independente da faixa salarial) que não tenham viajado nos últimos 12 meses;

Pessoas que nunca viajaram de avião;

Cada aposentado terá direito a duas passagens aéreas por ano.

Como participar?

Os beneficiário do INSS precisa fazer o cadastro no gov.br (https://www.gov.br/pt-br).

Adiamento

Previsto inicialmente para ser lançado em janeiro deste ano, o programa sofreu atraso e algumas alterações, gerando inclusive reclamações do presidente Lula.

Inicialmente o Voa Brasil, seria ofertado para aposentados do INSS e estudantes que participam do Universidade Para Todos (Prouni).

No entanto, na primeira fase serão atendidos apenas os beneficiários do INSS. Segundo o Ministro, o atraso no lançamento do programa aconteceu em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul.

A cerimônia do lançamento oficial,finalmente sairá do papel durante cerimônia com o presidente no Auditório da sede do Ministério de Portos e Aeroportos, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

