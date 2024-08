Homem é detido em flagrante por matar gato com espingarda de pressão

Homem foi encaminhado a delegacia, após ser preso em flagrante depois de matar um animal de estimação com uso de espingarda de pressão. - Divulgação/ Polícia Civil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante no início desta semana após matar o gato de estimação de sua vizinha com um tiro de espingarda de pressão em Sete Quedas, a 466 quilômetros de Campo Grande. O caso ganhou repercussão no município pela forma cruel como o animal foi morto.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso foi descoberto quando uma testemunha presenciou o homem manuseando uma espingarda em sua propriedade. Em depoimento, a dona do gato afirmou ter visto o autor atirar contra o animal, que estava próximo à sua horta. O disparo acertou o gato, que morreu imediatamente.

A vítima também relatou ter visto o agressor cavando um buraco e colocando o corpo do animal ao lado. Diante do flagrante, equipes da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, se deslocaram rapidamente para o local.

Ao ser questionado, o agressor negou as acusações, mas acabou confessando que o tiro foi disparado com uma espingarda de pressão. O homem alegou que sua intenção era apenas “assustar” o gato, que estava em sua horta, e não lhe causar nenhum dano.

Diante das denúncias, equipes da Polícia Civil foram até o local onde o animal foi enterrado, onde as agressões foram confirmadas.

Segundo a legislação, crimes contra cães e gatos preveem penas de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais. Em casos que resultem na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.

As investigações do caso seguem em andamento e o autor das agressões permanecerá sob custódia aguardando a decisão do Poder Judiciário.

Assine o Correio do Estado