Homem engole 60 cápsulas de cocaína e leva outras 27 no sapato

A Receita Federal, junto a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM/MS) e com Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), realizou uma ação, dentro da Operação Fronteira, que resultou na prisão de um homem boliviano por transportar 88 cápsulas de cocaína, sendo que 60 delas ele engoliu e ficaram alojadas em seu estômago.

Segundo informações do órgão tributário, foram apreendidos cerca de 1,1 kg da droga com o rapaz, todas no formato de cápsulas. Das 88 com ele, 60 ele ingeriu, 27 estavam no seu sapato e uma dentro da mochila.

De início, a investigação encontrou apenas essa em sua bolsa de viagem. Após pedir a descida do rapaz do ônibus, os agentes perceberam uma dificuldade do homem ao andar, então foi feita uma busca mais minuciosa e encontraram aqueles em seu sapato. Posteriormente, foi descoberto as cápsulas engolidas.

Ao ser questionado sobre o serviço, o homem revelou que receberia US$ 250 (R$ 1.415 na cotação atual) para realizar o transporte da droga. Ao todo, segundo a Receita Federal, a ação gerou um prejuízo de R$ 140 mil ao tráfico da região. Confira vídeo do teste feito pelo órgão para confirmação da droga:

Outras apreensões

Em uma outra ação, ainda dentro da Operação Fronteira, apreendeu 20 kg de cabelo humano, uma ação que cada vez mais se torna frequente na região.

Cabelo humano apreendido pela Receita durante a Operação - Fonte: Receita Federal

Também, em outra ação em ônibus clandestino, foram confiscados 500 kg de mercadorias sem certificação fitossanitária. O Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) e o Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC) são os documentos emitidos na origem para atestar a condição fitossanitária da partida de plantas ou de produtos vegetais de acordo com as normas de sanidade vegetal do MAPA, segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO).

Risco para a saúde

A prática de ingerir cápsulas com cocaína ou outros entorpecentes leva um risco sério a saúde de quem a faz, geralmente os chamados "mulas", que realizam esse serviço para traficantes que querem driblar a fiscalização. Em alguns casos, pode levar até a morte da pessoa, principalmente no caso do rompimento do plástico ainda no estômago do cidadão. Os sintomas mais comuns são:

Dores fortíssimas no estômago, causando desmaios;

Vômito;

Sangramento por lesões nos órgãos;

Cólicas;

Desmaios.

A depender da situação da pessoa que ingeriu as cápsulas, há algumas formas da retirada desses entorpencentes envoltos, como:

Lavagem hospitalar estomacal e intestinal;

Retirada por endoscopia;

Uso de carvão ativado, para controlar a chegada da droga ao sangue;

Remoção manual via vagina ou ânus;

Cirurgia imediata, de alto risco, quando o estômago ou outro órgão já foi perfurado.

