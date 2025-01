Homem furta carro, derruba semáforo na Afonso Pena durante fuga e acaba preso

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem de 27 anos acabou preso em flagrante na manhã deste domingo (5), após furtar um carro, bater e derrubar um semáforo na Avenida Afonso Pena, principal via de Campo Grande.

Segundo informações do registro policial, o dono do veículo possui 43 anos e é proprietário de um trailer de lanches na avenida. Quando por volta das 5h da manhã, o criminoso se aproximou do local, e aproveitando-se de um momento em que os funcionários descarregavam produtos, entrou no veículo - uma Fiat Toro - e fugiu em alta velocidade. Durante a arrancada, o criminoso quase atropelou um dos funcionários do local.

Ao perceber o bandido levando seu carro embora, a vítima subiu em uma motocicleta e passou a persegui-lo. Quando ao passar pelo cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Alagoas, no Centro da Capital, o criminoso perdeu o controle do carro e bateu em cheio contra um semáforo.

Com a força do impacto, o semáforo se quebrou e foi parar no chão. O criminoso então saiu do carro e ainda tentou fugir a pé pela rua Goiás, mas foi contido por pedestres presenciaram a batida.

Trabalhadores trabalhando na substituição do semáforo durante a tarde deste domingo (5). Paulo Ribas, Correio do Estado

Após a chegada da Polícia Militar, os agentes questionaram o criminoso sobre o destino do carro. Contudo, durante a abordagem, o criminoso não quis revelar para onde levaria o veículo. A equipe policial também constatou um corte no rosto do criminoso, que segundo ele próprio, ocorreu antes do acidente.

Os policiais encontraram com o suspeito um celular, um cartão de crédito e um relógio. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como crimes de Furto, Dano, e Direção Perigosa de Veículo em Via Pública. A ocorrência segue em investigação pela Polícia Civil.

Colisão entre carro e caminhão de lixo na Duque de Caxias também derrubou semáforo

Uma colisão entre dois carros e caminhão de lixo derrubou e destruiu um semáforo, na madrugada da última sexta-feira (3), no cruzamento da avenida Duque de Caxias e rua General Figueiredo, bairro Santo Antônio, em Campo Grande. O acidente aconteceu próximo ao Atacadão.

Conforme apurado pela reportagem, o carro estava parado no semáforo, quando o caminhão da Solurb bateu na traseira do veículo. Com impacto, o carro subiu no canteiro e atingiu o semáforo. Um terceiro veículo também foi atingido, sem danos significativos.

As partes traseira e frontal do carro ficaram totalmente destruídas. Apesar do estrago gigantesco, não houve feridos.