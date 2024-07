Acusado de matar estudante na Bolívia há cinco anos é preso em MS

Novo Pac

O projeto incluirá a criação de dois centros e a reestruturação dos complexos da rotunda, onde uma das estruturas desabou em abril deste ano

Durante visita ao Estado, representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), anunciou o investimento de R$ 800 mil para o desenvolvimento do projeto de revitalização da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

Dentro do planejamento está previsto a restauração da rotunda, onde um dos complexos desabou em abril deste ano.



Na ocasião, a Prefeitura de Campo Grande esteve reunida com representantes do Iphan, debatendo ações emergenciais a serem tomadas no Complexo Ferroviário que compõem a antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, bem cultural tombado pelo Instituto em 2009.



Projeto



Por hora, o investimento pouco expressivo destina-se apenas para o empreendimento executivo que contempla a seleção de projetos de arquitetura e engenharia do Complexo Ferroviário.



O superintendente do Iphan no Mato Grosso do Sul, João Santos, apontou que é necessário um projeto pontual de restauração de todo o conjunto do complexo da rotunda.

"Precisamos resolver problemas antigos, como a criação de um projeto adequado para o conjunto da rotunda, devolvendo o parque da esplanada para uso da comunidade. Além disso, o Iphan tem o grande desejo de requalificar urbanisticamente a Esplanada Ferroviária, valorizando sua relevância cultural nacional e seu papel na integração geopolítica e econômica do sul de Mato Grosso com São Paulo, e na urbanização inicial de Campo Grande", pontuou o superintendente.



Além da reestruturação na Esplanada Ferroviária está prevista a implementação de dois Centros sendo eles:

Centro Municipal de Cultura e Eventos

Centro Municipal de Música e Dança



Novo Pac



O recurso por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), destinou a Mato Grosso do Sul, mais de mais de R$ 20 milhões que foram utilizados em diversas obras.



Em Corumbá, cinco novas obras tombadas serão totalmente reestruturadas sendo elas:

Casa do Artesão – A antiga penitenciária, que funcionou até 1970, será transformada em um espaço dedicado aos artesãos locais. Com um investimento estimado em R$ 2,1 milhões, a reforma converterá as antigas celas em lojas e ateliês, criando um ambiente ideal para a exposição e comercialização de artesanatos. O projeto também incluirá a revitalização do pátio interno, que contará com um jardim, um chafariz e postes antigos, oferecendo um local agradável para convivência e lazer da comunidade.

Além das reformas nas instalações hidrossanitárias e elétricas e da recuperação geral do prédio, será erguida uma nova construção nos fundos do imóvel. Esta edificação abrigará as instalações dos programas Oficina do Ladrilho Hidráulico e Projeto Amor Peixe, que envolve uma associação de mulheres especializadas em trabalhar com couro de peixe.

Antigo Hotel Royal – Erguido no início do século XX pelo italiano Martino Santa Lucci, o emblemático edifício, que já serviu como sede do Governo Municipal de Corumbá, passará por uma preservação e adaptação para uso funcional. O projeto, que conta com um investimento superior a R$ 4,5 milhões, incluirá modernizações nas instalações elétricas e hidrossanitárias, além da instalação de um elevador e de um estacionamento. A iniciativa visa assegurar que o prédio histórico seja adequadamente aproveitado para a Administração Pública.

Antigo Mercadão Municipal e Praça Uruguai – Este local, que no passado desempenhou diversas funções comerciais, será revitalizado para retomar suas atividades originais. O objetivo é servir pequenos produtores rurais da região de Corumbá e Ladário, bem como produtores bolivianos. Com um investimento estimado em R$ 4,7 milhões, a revitalização fortalecerá a economia regional, criando um espaço dedicado à comercialização de hortifrutigranjeiros e incentivando o turismo.

Casarão da Comissão Mista Brasil-Bolívia – O edifício será transformado em sede da Escola Municipal de Música e Coral e da Banda Municipal Manoel Florêncio. O projeto, que contará com um investimento de cerca de R$ 2,6 milhões, visa adaptar o espaço para as atividades culturais e musicais da cidade.

Antigo Hotel Internacional – A readequação deste imóvel histórico irá convertê-lo em um centro administrativo, preservando suas características arquitetônicas. Com um investimento aproximado de R$ 3,9 milhões, a transformação permitirá que o prédio continue a servir à Administração Pública, ao mesmo tempo em que valoriza a herança arquitetônica de Corumbá.



Além dos projetos mencionados, está prevista a retomada das obras da sede do Instituto Luiz de Albuquerque (ILA). O edifício, com sua imponente fachada de estilo eclético e construído entre 1918 e 1922, é um importante marco na Praça da República, no Centro Histórico de Corumbá.

A restauração buscará recuperar o prédio de forma integral, preservando seus valores estéticos e arquitetônicos. Atualmente, o ILA abriga um significativo acervo histórico, duas das maiores bibliotecas do estado e a Fundação de Cultura de Corumbá. A reforma garantirá a infraestrutura necessária para transformar o ILA em um amplo centro cultural.

