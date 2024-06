Atraso no licenciamento de veículos chega a 55% neste ano

DETRAN MS

Estão sendo ofertados 14 automóveis e 58 motocicletas; lances podem ser feitos até às 13h do dia 18 de junho

Está aberto até às 13h do dia 18 de junho o leilão do Detran-MS de sucatas insersíveis e aproveitáveis, e veículos de circulação, apreendidos em 17 municípios do de Mato Grosso do Sul, que estão no pátio da Autotran em Dourados.

Estão sendo ofertados 72 lotes de veículos, sendo 14 automóveis, com destaque para o lote 86, o carro popular Hyundai HB20 1.0 Comfort 2014 na cor preta que está com lance inicial de R$ 10.105, e 58. Nesta modalidade, tem como público alvo qualquer pessoa física ou jurídica credenciados previamente em qualquer Detran do Território Nacional.

Na categoria de sucata aproveitável, são 31 lotes de veículos oferecidos nessa modalidade, sendo 20 automóveis e 54 motocicletas. Os lances podem ser dados apenas por pessoas jurídicas que reaproveitem e revendam as peças dos veículos.

As sucatas insersíveis oferecem desta vez, apenas um lote. Essa modalidade conta com 200 motocicletas e 3 automóveis com uma estimativa de pesagem de mais de 20 mil quilogramas de matéria ferroso. Os lances, podem ser dados por pessoas jurídicas que atuam no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem credenciadas junto ao Detran-MS.

O leiloeiro responsável é Marcelo Carneiro Bernadelli e os lances podem ser dados no site (clique aqui), as visitação aos lotes acontecem do dia 10 a 12 de junho no pátio localizado na rua Coronel Ponciano, nº 51 das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Outros leilões

No último leilão em MS, foram 197 lotes de automóveis e sucatas, apreendidos em 20 cidades do Estado.

Entre os principais lotes estavam o 21, de uma motocicleta Honda CG 120 Fan 2022, na cor azul, com lance inicial de R$ 3.575,00 e uma Kombi, no lote 106, da VW Kombi ano 2006 / 2007, com lance inicial de R$ 3.048,00.