Instabilidade na Rede afeta números de emergência 190 e 193 em Campo Grande

AÇÃO

Iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso a cuidados veterinários em áreas carentes da Capital

Para a alegria e alívio dos donos de pets, a Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou, nesta quinta-feira (20), o Consultório Veterinário Móvel. A iniciativa da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) tem como objetivo levar serviços básicos de saúde animal para várias partes da cidade, especialmente aquelas regiões que têm menos recursos ou para donos que não conseguem levar seus pets até a unidade central da Subea.

O consultório móvel é um ônibus adaptado, com ar-condicionado que vai oferecer uma série de serviços veterinários, como consultas, vacinas, microchipagem, tratamento contra vermes e carrapatos, além de orientações sobre cuidados preventivos e encaminhamento para castração.

Neste mês, o consultório móvel estará em duas regiões pela manhã: nos dias 20 e 21 no Centro de Convivência Tijuca, das 8h às 11h, e no dia 22 no Todos em Ação, na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi – Jardim Noroeste, das 8h às 13h.

Em julho, o atendimento será das 8h às 11h e das 13h às 15h, com distribuição de senhas. A ação acontecerá uma semana em cada local: de 01 a 05 de julho no CRAS Vila Popular e de 08 a 12 de julho no CRAS Vida Nova.

No lançamento desta quinta-feira (20), vão rolar atividades educativas sobre cuidados com os animais e distribuição de material informativo. Quem estiver lá também vai poder conferir de perto como é o consultório móvel e pegar todas as informações sobre quando ele vai estar nos diferentes bairros da cidade.

Lançamento do Consultório Veterinário Móvel

Data: 20/06/24

Horário: 8h às 11h

Local: Centro de Convivência Tijuca II (Rua Piassanguaba, 1145).

Cronograma

Centro de Convivência Tijuca

Data: 20/06 e 21/06

Hora: 08h às 11h

Local: Rua Piassanguaba, 1145 – Tijuca.

Todos em Ação – Noroeste

Data: 22/06

Hora: 08h às 13h

Local: E.M. Senador Rachid Saldanha Derzi, Rua Dois Irmãos n. 291, Bairro Jardim Noroeste

CRAS Vila Popular

Data: 01/07 a 05/07

Hora: 08h às 11h e 13h às 15h

Local: R. Marçal de Souza, 25 – Vila Popular

CRAS Vida Nova

Data: 08/07 a 12/07

Hora: 08h às 11h e 13h às 15h

Local: R. Jaci Maria de Azevedo Moro, 164 – Nova Lima (Segredo)