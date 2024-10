Intervenção policial e emergência médica marcam a manhã eleitoral da Capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Segundo o relatório parcial da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) divulgado na manhã deste domingo (27), foi registrado no início da manhã a primeira ocorrência neste 2º turno de eleições municipais em Campo Grande. O caso envolveu a intervenção da Polícia Civil e da Polícia Federal e aina uma emergência clínica.

No caso da intervenção policial, a situação que se passou às 7h45, envolveu o crime de desordem relacionada ao Artigo 296 do Código Eleitoral Brasileiro, onde uma diretora de escola participava de fóruns que prejudicavam os trabalhos eleitorais.

A segunda ocorrência, às 08h38, foi uma emergência clínica atendida pelo Corpo de Bombeiros, envolvendo um paciente cardiopata de 54 anos, que apresentava confusão e dificuldades para se manter em pé, porém estava consciente.

OPERAÇÃO

A Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS destaca ainda que neste 2º turno das eleições de 2024 na Capital, está sendo realizada uma operação com recursos estratégicos para garantir a ordem e a segurança no processo eleitoral.

Entre os recursos empregados está a disponibilização de agentes da força de segurança pública, sendo um efetivo de tropa de contingência com 100 policiais militares e 100 policiais civis e, ainda o efetivo de tropa de contingência que totaliza 782 agentes divididos da seguinte forma:

Sejusp: 15

Polícia Militar : 410

Polícia Civil : 34

Corpo de Bombeiros : 42 agentes

Perícia : 10

Comando Geral de Polícia Aérea (CGPA) : 8

Guarda Civil Metropolitana (GCM) : 255

Detran: 8

Além do efetivo humano, também foram utilizadas 255 viaturas distribuídas entre as forças de segurança: Sejpusp com 2 viaturas, Polícia Militar com 28, Polícia Civil com 25, Bombeiros com 16, Perícia com 2, CGPA com uma aeronave, GCM com 34 viaturas e ainda o Detran com 4 veículos disponibilizados.

URNAS

De acordo com balanço parcial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), duas urnas eletrônicas foram substituídas e outras quatro foram detectadas com defeito, nas primeiras horas de votação, entre 7h e 9h, neste domingo de eleições, em Campo Grande.

O balanço total do TRE-MS será divulgado no fim do dia após o encerramento da disputa eleitoral.