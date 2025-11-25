Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Jogo do bicho: defesa alega "saúde debilitada" e pede prisão domiciliar para pai de deputado

Advogado de Roberto Razuk disse não saber as razões pelas quais ex-deputado foi preso nesta terça-feira

Alison Silva

Alison Silva

25/11/2025 - 14h45
A defesa de Roberto Razuk, preso na manhã desta terça-feira (25) em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) que investigava esquema do Jogo do Bicho, aguarda o parecer judicial sobre a possibilidade de que o idoso, pai do deputado Neno Razuk (PL), possa cumprir prisão domiciliar em virtude de sua "saúde frágil", uma vez que já passou por cirurgia cardíaca. 

Ele foi preso junto dos filhos Rafael Razuk e Jorge Razuk em Dourados, interior do Estado. Ao Correio do Estado, André Borges, advogado de defesa de Roberto Razuk, disse desconhecer as razões pelas quais o patriarca da família foi detido, contudo, já solicitou para que a Justiça conceda prisão domiciliar a ele. 

"A defesa ainda não sabe as razões da prisão preventiva de Roberto Razuk. No momento, foi apresentado um pedido à magistrada para garantir a ele o pedido a prisão domiciliar, porque Roberto Razuk é idoso e esta com a saúde bastante abalada, nós aguardamos aresposta a esse pedido com toda a urgência, em razão de previsão legal expressa garantindo esse tipo de direito", destacou o advogado. 

Cabe destacar que o Gaeco apreendeu mais de R$ 300 mil, ação, realizada em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar. Segundo informações, além do montante em dinheiro, equipes recolheram armas, munições e máquinas supostamente usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

Ao todo, os materiais foram apreendidos durante o cumprimento dos 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão executados hoje em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Em Dourados, viaturas foram vistas logo cedo em bairros como Jardim Água Boa e Vila Planalto. A residência de Roberto Razuk foi um dos principais pontos de ação, onde agentes recolheram malotes.

Outro alvo da operação foi Sérgio Donizete Balthazar, empresário e aliado político, proprietário da Criativa Technology Ltda., que no início deste ano ingressou no Tribunal de Justiça com mandado de segurança para tentar suspender a licitação da Lotesul, estimada em mais de R$ 50 milhões.

Também aparecem entre os alvos o escritório de Rhiad Abdulahad e Marco Aurélio Horta, conhecido como “Marquinho”, chefe de gabinete de Neno Razuk e funcionário da família há cerca de 20 anos.

Até o momento, o MPMS não detalhou o procedimento que originou a operação. A família Razuk, entretanto, já foi alvo de apurações relacionadas ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. A ação desta terça-feira é tratada pelo Ministério Público como uma nova fase dessas investigações.

A operação segue em andamento. O MPMS deve divulgar mais informações ao longo do dia.

HISTÓRICO

Roberto Razuk, 84, é ex-deputado estadual por Mato Grosso do Sul e figura conhecida na política e no setor empresarial do Estado. Filho de imigrantes libaneses de origem turca, atuou por duas legislaturas na Assembleia Legislativa, entre 1987 e 1995, eleito inicialmente pelo PFL e, depois, reeleito pelo PDT. Com forte base eleitoral em Dourados, contribuiu para a criação da UEMS e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A trajetória política é marcada também por investigações e condenações. Em 1995, o Ministério Público apontou que o empresário obteve financiamento de R$ 3,5 milhões do Banco do Brasil com garantia de uma fazenda inexistente em Ladário, caso que resultou, em 2003, em condenação a 20 anos de prisão por falsificação de documentos e fraude financeira. Razuk chegou a ser preso novamente em 2007 durante a Operação Xeque-Mate, da Polícia Federal, contra o jogo do bicho e máquinas caça-níquel.

É casado com Délia Razuk, ex-prefeita de Dourados, e pai do deputado estadual Neno Razuk (PL), Rafael Razuk e Jorge Razuk.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Successione, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

As prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Successione, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.

A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

O termo italiano “Successione” – que dá nome a operação, é uma referência a disputa pela sucessão do jogo bicho em Campo Grande após a operação Omertá.

*Colaborou Alicia Miyashiro

Câmara convida presidente Instituto Municipal de Previdência para explicar investimentos no Máster

Vereadores reprovaram requerimento que solicitava cópias de contratos e lista de instituições financeiras que contaram com aplicações do instituto

25/11/2025 17h00

Foto: Câmara Municipal de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande decidiu convidar o diretor-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), o ex-vereador Marcos Tabosa, para prestar esclarecimentos sobre os investimentos da autarquia no Banco Master, instituição que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC). O IMPCG possui R$ 1,4 milhão aplicados em letras financeiras da instituição. 

A convocação ocorreu após a rejeição, por 12 votos a 11, de um requerimento que pedia cópias de contratos, atas, pareceres e a lista completa das instituições financeiras onde o instituto mantém aplicações.

Autor do requerimento, o vereador Marquinhos Trad (PDT) lamentou a recusa dos parlamentares e destacou que, desde 2024, o Ministério Público de Contas de São Paulo vinha advertindo municípios sobre os riscos de aplicar recursos dos regimes próprios de previdência no Banco Master.

Segundo ele, as recomendações eram explícitas: não haveria qualquer proteção caso a instituição enfrentasse dificuldades financeiras.

"Estamos imbuídos de um propósito de proteção do dinheiro público, até porque esse dinheiro não pertence ao gestor, ele apenas cuida da gestão. A partir do momento em que se noticia um prenúncio de má gerência", justificou.

O vereador reforçou que, diante dos fatos, cabia ao Legislativo exercer seu papel fiscalizador. "Quando esses fatos vieram à tona, restava ao Legislativo fazer o que dele se espera: fiscalizar, exigir documentos, ouvir justificativas e entender como o risco foi assumido", frisou, ao defender o pedido de informações rejeitado no plenário.

O fato

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, interrompe o funcionamento da instituição e organiza sua retirada do Sistema Financeiro Nacional. A medida deve resultar em prejuízos milionários a três fundos de pensão de prefeituras de Mato Grosso do Sul. O IMPCG possui R$ 1,4 milhão aplicados em letras financeiras da instituição. Reportagem publicada pelo Estadão revelou que os fundos de Angélica e São Gabriel do Oeste também investiram no Master: R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente.

Alertas sobre a possibilidade de calote já haviam sido noticiados pelo Correio do Estado em reportagens de abril e agosto do ano passado. De acordo com as publicações, servidores municipais da Capital não concordavam com a decisão de aplicar recursos previdenciários no banco.

Em nota enviada ao Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que todas as aplicações financeiras do IMPCG seguem rigorosamente a Resolução CMN nº 4.963/2021, que regulamenta os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

A administração municipal também destacou que o Banco Master constava, na época da aplicação, na lista oficial de instituições autorizadas pelo Ministério da Previdência Social a receber recursos previdenciários. O município explicou ainda que o investimento foi feito por meio da aquisição de uma letra financeira com vencimento em abril de 2029, sem possibilidade de resgate antecipado. Caso a falência do banco se confirme, este será o segundo calote sofrido pelo IMPCG: em 2013, com a quebra do Banco Rural, o instituto perdeu cerca de R$ 50 milhões.

Relatório obtido pelo Correio do Estado mostra que as aplicações no Banco Master representam 2,99% dos R$ 47,8 milhões investidos pelo IMPCG. A maior parte dos recursos está aplicada na Caixa Econômica Federal (R$ 23,4 milhões ou 49,14%) e no Banco do Brasil Gestão de Recursos (R$ 14,9 milhões ou 31,37%). O restante está distribuído entre Bradesco (R$ 2,99 milhões 6,26%), Daycoval (R$ 2,90 milhões 6,07%), Itaú (R$ 1,7 milhão 3,66%), RIJ Corretora (R$ 222 mil 0,47%), Banco Genial (R$ 21,8 mil 0,05%) e Finaxis (R$ 2,5 mil 0,01%).

Apesar da diversificação, o IMPCG enfrenta desequilíbrio financeiro. Em 2024, a autarquia registrou receita de R$ 515,3 milhões, mas gastou R$ 640,8 milhões com o pagamento de aposentadorias e pensões um déficit anual de R$ 125,5 milhões. Para cobrir o rombo e manter os salários em dia, a Prefeitura tem aportado cerca de R$ 10,5 milhões por mês. Mesmo assim, por exigência federal, o instituto é obrigado a destinar parte de seu faturamento a um fundo de reserva.

O BC determinou também a liquidação do Master SA Corretora de Câmbio, do Banco Letsbank S.A. e do Banco Master de Investimento S.A., nomeando a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante, com amplos poderes de administração. Além disso, foram tornados indisponíveis os bens da controladora Master Holding Financeira, da 133 Investimentos e Participações LTDA e dos controladores Daniel Bueno Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen.

Neste mês, a Polícia Federal prendeu o dono do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo. A liquidação ocorreu pouco mais de um mês após o BC vetar a venda de parte do Master ao Banco de Brasília (BRB), negociação que havia sido anunciada juntamente com o Grupo Fictor.

Segundo a Agência Brasil, a situação dos investidores do banco dependerá do montante aplicado e do perfil de cada cliente. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) cobrirá valores de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, incluindo rendimentos, por conglomerado financeiro.

Clientes com valores superiores poderão recuperar apenas parte do montante na liquidação ou na via judicial, processo que pode se arrastar por anos. O FGC estima R$ 41 bilhões em garantias envolvidas e cerca de 1,6 milhão de credores elegíveis, assegurando que há patrimônio suficiente para honrar os pagamentos dentro das regras.

*Colaborou Suzan Benites

Após risco de nova paralisação, Consórcio Guaicurus deposita vale dos funcionários

Adiada devido ao feriado prolongado, a remuneração era para estar na conta dos colaboradores na segunda-feira

25/11/2025 17h00

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28)

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após novo atraso no vale de funcionários do Consórcio Guaicurus, a empresa regularizou a situação e depositou o pagamento, na tarde desta terça-feira (25). A informação foi confirmada pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas. 

Geralmente paga no dia 20, a remuneração era para estar na conta dos funcionários no dia 24 de novembro, porém, foi adiada devido ao feriado prolongado de quatro dias, que envolveu: Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos do sábado (22) e domingo (23).

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28). Ao Correio do Estado, Demétrio Freitas falou que a prioridade era regularizar a situação do vale, já que o prazo era mais curto e, com isso, a pressão aumentava, com risco até de ocorrer uma nova paralisação do transporte público.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta", explicou o presidente do STTCU-CG à reportagem.

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios. Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção. A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Governo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à Prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

