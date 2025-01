Jovem grávida é presa após passar falsos comprovantes de Pix em mercado de MS

Cidades

Entre os investimentos estão as ações realizadas nas escolas estaduais, aquisição de ônibus escolares e entrega de equipamentos tecnológicos; novidade para este ano letivo é a proibição dos celulares

Em evento realizado na tarde desta quinta-feira (30), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançou o programa MS Educação, que, ao todo, já soma mais de R$920 milhões em investimentos.

Entre os destaques estão as ações realizadas nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), como reformas nas unidades, aquisição de ônibus escolares destinados aos municípios e entrega de equipamentos tecnológicos (lousas digitais, computadores, mobiliários uniformes e kits escolares).

Com o início das aulas programado para o dia 7 de fevereiro, a proibição dos celulares também entrou em pauta durante o evento. Ao ser questionado, o governador Eduardo Riedel avaliou a situação como benéfica.

"Não se pode confundir digitalização com distração. [O aluno] Tem todo o período fora da escola para ficar no celular", disse o governador, durante agenda de anúncio de investimentos para as escolas.

Já sobre como funcionará a questão da proibição, o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher informou que os professores serão orientados, sem dar maiores detalhes.

"A gente vai orientar as nossas redes para que façam um trabalho de orientação com as escolas, de como utilizar esse equipamento quando for necessário e guardar quando for necessário, para que a gente aprenda e socialize mais", concluiu.

Riedel ainda afirmou que a bancada federal, em parceria como Governo de MS, disponibilizou 136 ônibus para os 79 municípios.

"Existem mais de 180 mil alunos que estão matriculados na rede estadual e a gente trabalha por eles, para termos o melhor resultado possível na educação", declarou.

Em relação aos investimentos, o Governo do Estado informou que as obras na REE somam R$700 milhões do investimento total, sendo R$400 milhões já concluídos e R$300 milhões que serão finalizados ainda no 1º semestre de 2025.

Outros custos totalizam R$736 milhões distribuídos em recursos estaduais investidos em obras, aquisições para a área de Educação do Estado, além de novos cursos, programas e projetos por parte da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb).

O evento também contemplou os investimentos na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que abrangem a abertura de novos cursos, compra de veículos e melhorias na estrutura da Universidade.

E, por fim, os prefeitos de todos os 79 municípios sul-mato-grossenses assinaram o termo de adesão ao 'Programa MS Alfabetiza', que tem como objetivo garantir a continuidade das ações voltadas à alfabetização e ao fortalecimento da aprendizagem nos primeiros anos escolares.

