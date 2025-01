Lista de devedores de impostos cresce com condomínios de luxo e magistrados

Campo Grande

O mutirão, que fica até sexta-feira (24), está aberto para toda a comunidade, e não apenas para mulheres residentes no bairro

A unidade móvel do Hospital do Amor está ofertando, gratuitamente, exames de mamografia e preventivo no estacionamento da UPA Moreninha, em Campo Grande.

Mulheres que necessitam passar pelo exame devem se atentar ao fato de que o último dia de oferta do mutirão será na sexta-feira (24).

O objetivo da ação é facilitar o diagnóstico precoce, essencial para a prevenção e eficiente no tratamento do câncer de mama e colo do útero.

Quem deve fazer o exame?

A mamografia é indicada para mulheres com idade entre 40 e 69 anos, sendo considerada a ferramenta mais eficaz no diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para se ter ideia, segundo levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama afeta 61,05 a cada 100 mil mulheres. Cabe ressaltar que a descoberta nas fases iniciais aumenta a probabilidade de cura.

Já o exame preventivo (Papanicolau) é destinado a mulheres de 25 a 64 anos e pode detectar precocemente alterações no colo do útero, ajudando a prevenir o câncer.

Horário de atendimento

A unidade móvel realiza atendimentos das 7h às 11h no período da manhã e das 13h às 15h50 no período da tarde. Todas as mulheres dentro da faixa etária recomendada podem procurar o serviço.

O atendimento é ofertado a toda a comunidade, sem necessidade de residir na região para realizar os exames.

São disponibilizadas 20 vagas diárias para o exame de mamografia (manhã/tarde). Já o preventivo pode realizar até 45 coletas por período, variando de acordo com a demanda.

Documentos necessários

Pacientes que forem realizar os exames devem levar carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço.

A coordenadora da Unidade de Saúde da Família (USF) Moreninha, Elisabete Rodrigues Gopral, destacou que a procura pelos exames tem sido alta e que as equipes estão alinhadas para atender à demanda.

“Não fazemos agendamentos prévios; atendemos por demanda espontânea, com uma escala de enfermeiros que nos permite realizar entre 40 e 45 coletas de preventivo por período.”

A ação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com o Hospital do Amor, conseguiu alinhar o uso da unidade móvel para levar a oportunidade de exames a mulheres de diferentes regiões de Campo Grande.

O levantamento divulgado apontou que, em 2024, o serviço passou por várias unidades de saúde da família, como:

USFs Moreninhas;

Vida Nova;

Estrela do Sul;

e muitas outras.

“Programamos esse tipo de ação para acontecer duas vezes ao ano, com um novo atendimento programado para setembro deste ano”, informou a gerente Elisabete.

