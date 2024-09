Mãe é presa após tentar matar bebê de 8 meses afogada

BAZAR

Roupas, calçados, acessórios, sapatos, brinquedos, livros e artigos de casa são as peças em liquidação

‘Feirão do Cincão’, promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), ocorre nesta quarta (4) e quinta-feira (5), das 8h às 17h, na sede da associação, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, em Campo Grande.

Com preço único de R$ 5, roupas, calçados, acessórios, sapatos, brinquedos, livros e artigos de casa são as peças em liquidação. Os itens estão em excelente estado de conservação.

Fila quilométrica se formou na avenida Ernesto Geisel, em busca de produtos bons e baratos, na manhã desta quarta-feira (4).

Além do feirão, os visitantes poderão aproveitar as ofertas no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que estarão com 40% de desconto nas compras de três ou mais peças, independentemente do valor.

As formas de pagamento aceitas são dinheiro, pix, débito e crédito.

O dinheiro arrecadado é revertido em pagamento das contas básicas da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os custos mensais giram em torno de R$ 300 mil.

De acordo com a presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Correa, eventos de liquidação sempre têm boa procura.

“Sempre que realizamos esses eventos, temos uma grande procura. Em primeiro lugar, de gente que quer ser solidária e fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer. E também que aproveitam para adquirir itens de qualidade, selecionados pela nossa equipe e, assim, fazer boas compras”, disse.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

A AACC-MS está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino

Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias

Transporte

Atendimentos Multiprofissionais

Serviço Social

Atividades lúdico-pedagógicas

Salão de Beleza

De acordo com a AACC-MS, em 2023, 335 crianças foram atendidas, 16.292 atendimentos multiprofissionais foram realizados, 7.158 pessoas foram hospedadas e 35.790 refeições foram servidas.