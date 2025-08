Manifestação pró-Bolsonaro reúne, pelo menos, 5 mil em Campo Grande

Acidente

Luiz Torchetti Neto foi atingido na madrugada deste domingo e morreu na hora. Outro rapaz que estava com ele foi encaminhado para a Santa Casa em estado grave

Morreu, na madrugada deste domingo (3) o psicólogo Luiz Torchetti Neto, que foi atropelado quando atravessava o cruzamento da Rua Bom Sucesso com a Avenida Ernesto Geisel. Juntos, eles voltavam do evento Tardezinha, com o cantor Thiaguinho.

Luiz estava acompanhado de um amigo, Murilo Henrique Fretes Paulon, que também foi atingido, recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande com lesões graves.

O acidente aconteceu por volta de meia noite e meia deste domingo, quando Luiz e Murilo atravessaram a rua correndo enquanto o sinal estava aberto para veículos, sendo atingidos por um Chevrolet Prisma, conduzido por Edgar de Matos Souza Neto, de 18 anos.

A versão dos fatos foi confirmada por três testemunhas que estavam no local e alegaram que as vítimas não respeitaram os sinais luminosos da via.

Edgar realizou o teste do bafômetro, que não constatou presença de álcool. Ele passou mal com a situação e foi atendido pela equipe médica do SAMU, mas não precisou ser encaminhado para nenhuma unidade de saúde.

Deixa saudade

Luiz Torchetti era psicólogo, assessor do deputado estadual Roberto Hashioka, vice presidente do União Jovem, a maior organização política jovem de Mato Grosso do Sul. Também era conselheiro do Conselho da Juventude de MS (Conjuv), onde atuava desde 2024.

Desde 2018, Luiz trabalhava e lutava por pautas de políticas públicas, especialmente as voltadas para a juventude do Estado.

No Instagram, Hashioka e as organizações publicaram notas de pesar para o psicólogo.

“Luiz era daqueles que faziam a diferença no dia a dia, sempre disposto, generoso, leal. Um profissional exemplar, mas, acima de tudo, uma pessoa do bem, que levava leveza e companheirismo por onde passava. É difícil colocar em palavras a dor dessa perda. Ficam a saudade, o respeito e a gratidão por tudo que vivemos juntos. Vá em paz, Luiz. Você fará muita falta.”, escreveu o deputado estadual.

“A dor e o choque nos abalam profundamente, e nos faltam palavras para expressar tamanha tristeza”, escreveu o Conjuv.

“Neste momento de dor, nos unimos em lembrança e gratidão por tudo o que o Luiz representou em vida - uma pessoa feliz, amada e que sempre deixará saudades”, escreveu a assessoria de Luiz.

As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.