Mato Grosso do Sul recebe 247 equipamentos do programa de inclusão digital

Os avisos são para todos os municípios de Mato Grosso do Sul, que, neste fim de semana, devem registrar temperaturas pelo menos 5ºC acima da média, com umidade do ar extremamente baixa, abaixo de 12%.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou, nesta sexta-feira (6), alertas de perigo devido a uma onda de calor em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o aviso, as temperaturas devem ficar pelo menos 5ºC acima da média, com umidade do ar extremamente baixa, abaixo de 12%.

Preocupados com a qualidade do ar e o calor extremo que deve atingir diversas cidades neste fim de semana, órgãos públicos vêm divulgando, desde ontem (6), orientações para evitar a exposição ao sol e a prática de atividades físicas nos horários mais quentes.



Qualidade do ar em Campo Grande chega a chega a nível crítico

Campo Grande está encoberta por fumaça há alguns dias e, ontem (5), ficou ainda mais densa, devido a uma frente fria que mudou a direção dos ventos e empurrou ainda mais fumaça de incêndios para a Capital. Com isso, a qualidade do ar atingiu níveis críticos nesta tarde.

Segundo a Estação de Qualidade do Ar de Campo Grande, QualiAr, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o índice de qualidade do ar chegou a 82, considerado ruim. Ontem, o índice estava em qualidade considerada moderada.

O professor doutor de Física, Widinei Fernandes, que integra o QualiAr, explicou que os índices estão fora do normal devido à fumaça dos incêndios florestais que chegou durante a madrugada e aumentou a concentração de partículas poluentes.

Com a condição de ar ruim, o professor recomenda o uso de máscaras, para reduzir a inalação de partículas poluentes e, desta forma, prevenir doenças respiratórias.

"Quando chega nesta condição ruim, que tem bastante fumaça na atmosfera, é recomendado o uso de máscara", disse o professor, acrescentando que os índices já estão diminuindo, deixando de ter a necessidade da máscara.

Apesar de não haver previsão de chuva para a primeira quinzena do mês, a condição deve melhorar, pois a fumaça deve se dissipar.

"Essa fumaça já está dissipando um pouco e a tendência é ir diminuindo, o pior foi na madrugada. O cálculo de qualidade do ar é uma média de 24 horas e, por isso, de ontem para ontem foi subindo. Ontem estava em moderada e hoje foi para ruim e atingiu esse valor, mas nas últimas horas o valor foi diminuindo", explicou o professo

Secretária alerta sobre cuidados com a saúde

Com o calor extremo e a umidade relativa do ar abaixo de 12%, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) emitiu um alerta nesta quinta-feira (5) sobre os perigos e cuidados com a saúde durante este período difícil, em que os campo-grandenses estão enfrentando registros extremos de temperatura.

De acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade do ar ideal para a saúde humana deve estar entre 50% e 60%. Por isso, quando o índice fica abaixo de 21% a 30%, é decretado estado de atenção. Quando fica abaixo de 12%, é considerado alerta vermelho, e a população precisa redobrar os cuidados.

Preocupada com a possibilidade de que muitos campo-grandenses possam enfrentar problemas de saúde nos próximos dias, a Sesau alerta a população sobre a necessidade de cuidados com sintomas como tosse seca, dificuldade para respirar, cansaço, dor e ardência nos olhos, nariz e garganta, rouquidão, dor de cabeça, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos.

Dicas de Prevenção e Cuidados

Para minimizar os efeitos adversos do calor e da seca, confira as orientações do médico:

Hidrate-se constantemente: Beber água regularmente é essencial, principalmente para crianças e idosos que podem não perceber a necessidade de se hidratar. Ofereça líquidos diversas vezes ao dia e monitore o estado de hidratação.

Evite atividades físicas nos horários mais quentes: Praticar exercícios ao ar livre deve ser evitado entre 10h e 16h, quando as temperaturas e a radiação solar estão mais elevadas.

Cuide da pele e lábios: Use hidratantes ricos em emolientes logo após o banho e durante o dia. Para os lábios, um protetor labial ajuda a prevenir rachaduras e desconforto.

Proteja os olhos: O uso de lágrimas artificiais pode aliviar a irritação ocular em ambientes secos.

Evite banhos quentes e longos: Prefira banhos curtos e frios para não remover a oleosidade natural da pele, que ajuda na proteção contra o ressecamento.

Umidifique os ambientes: Utilize umidificadores de ar para manter a umidade em níveis confortáveis (entre 40% e 60%). Essa prática alivia o ressecamento das vias respiratórias e da pele.

Ventile os ambientes: Embora a umidificação seja importante, garantir a circulação de ar fresco evita o acúmulo de alérgenos e melhora a qualidade do ar interno.

Soluções salinas nasais: O uso de soro fisiológico nas narinas ajuda a manter as vias respiratórias umedecidas, prevenindo irritações.

Cuidados com grupos vulneráveis: Crianças e idosos devem ser monitorados e estimulados quanto à hidratação e ao conforto em ambientes secos.

Essas medidas ajudam a mitigar os efeitos adversos do calor extremo e da baixa umidade, protegendo a saúde da população de Mato Grosso do Sul durante esse período crítico.

