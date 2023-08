Mato Grosso do Sul zera mortes por Covid-19 pela segunda vez no mês

tempo

Uma onda de calor passa por Mato Grosso do Sul e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publica alerta para que a população tome cuidados com a saúde.

O alerta, publicado nesta quarta-feira (23), prevê que principalmente a região centro e norte do Estado serão mais afetadas.

O risco é destacado pois, conforme o instituto, a temperatura está 5ºC acima da média do período.

Além disso, mais outros três alertas estão valendo, todos destacando o risco para a baixa umidade relativa do ar.

Conforme o informativo do tempo, divulgado ainda hoje (23) pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec), ontem (22) as temperaturas elevadas já começaram a ser registradas.

Pedro Gomes, localizada na região norte de MS, registrou máxima de 39ºC, cidade mais quente no dia de ontem.

Os demais municípios não ficaram muito distantes deste número, em todas as localidades a temperatura ultrapassou os 30ºC.

A baixa umidade relativa do ar também já voltou a ser um problema no Estado. Sonora foi a cidade mais seca ontem (22), com mínima de 15%. Nas demais localidades, as mínimas de umidade também ficaram abaixo dos 20%.

Previsão

Nos próximos dias, o Estado deve enfrentar altas temperaturas que podem atingir 40°C.

Segundo o Cemtec, as temperaturas terão gradativa elevação ao longo da semana, com valores que podem atingir os 39-40°C.

Além disso, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30%, com destaque nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado.

Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

De acordo com o Cemtec, ainda hoje (23), Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de 35°C. Veja nas demais regiões:

Em Dourados, 19°C pela manhã e 37ºC pela tarde.

No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 37ºC.

No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 20°C e máxima de 36°C.

Em Ponta Porã, valores ficam entre 23°C e 34°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 23°C e máxima de 36°C.

Aquidauana terá variação entre 23°C e 38°C.

No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 25°C e atinge os 40°C.

No norte, Coxim terá 22°C cedo e alcançará os 38°C ao longo do dia.

No Bolsão, Três Lagoas registra 19°C pela manhã e 37°C de tarde.

Riscos à saúde

A onda de calor que atinge grande parte do país nesta semana demanda atenção especial com a saúde.

Em temperaturas próximas dos 40ºC, que é o caso de Mato Grosso do Sul, há maior exigência sobre o mecanismo de termorregulação. As mudanças no organismo para lidar com o calor geram não só efeitos incômodos, mas também sérios riscos.

"As primeiras consequências costumam ser tontura, perda de apetite e aumento da produção de suor", diz o pesquisador Fabricio Azevedo Voltarelli, professor na UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso).

Isso ocorre porque os termorreceptores presentes na pele percebem a altura temperatura do ambiente e enviam sinais ao cérebro. Em resposta, ocorre a dilatação dos vasos e um redirecionamento do fluxo sanguíneo das partes mais internas para a periferia, para facilitar a dissipação do calor para o meio externo, e a eliminação do suor na tentativa de regular a temperatura do corpo.

O excesso de suor pode acarretar irritações na pele e também cãibras, uma vez que o corpo perde muitos sais minerais.

Já as alterações na circulação podem ocasionar tornozelos e pés inchados, dor de cabeça, redução da pressão arterial e o consequente aumento nos batimentos cardíacos.

O principal conselho é manter o corpo hidratado. Além do consumo de água, os especialistas sugerem a ingestão de água de coco e de isotônicos para a reposição dos sais minerais.

Outra forma de cuidar da hidratação é pelo consumo de frutas, verduras e legumes, alimentos que contêm mais água em sua composição. Ainda em relação aos alimentos, é preciso tomar maior cuidado com a procedência e a conservação, já que o calor faz com que estraguem mais rápido.

Também é importante manter o ambiente bem ventilado, dando preferência a janelas e circuladores de ar.

Evitar a exposição direta ao sol e redobrar a hidratação em locais com ar condicionado são outras recomendações dos especialistas.