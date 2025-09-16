Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Acidente

Médico de SP morre após queda de avião no Pantanal em MS

O piloto já estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira (16) quando a aeronave desapareceu do radar próximo a Coxim

Karina Varjão

Karina Varjão

16/09/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu após o avião pilotado por ele caiu em uma fazenda em Coxim, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A aeronave decolou por volta das 06h39 desta terça-feira (16) de Araçatuba (SP) com destino a uma fazenda em Figueirópolis D’Oeste (MT), com previsão de pouso às 7h50, de acordo com um site de monitoramento de voos. A queda ocorreu por volta de uma hora após a decolagem, já em solo pantaneiro. 

Ramiro pilotava um monomotor Cessna P210 de prefixo PS-FDW, fabricado em 1980, que estava registrado no nome do piloto e estava certificado de forma regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionadas e partiram de Campo Grande para realizar as buscas pelo piloto após a família constatar o desaparecimento de Ramiro quando a aeronave não chegou ao seu destino. 

Após localizarem destroços do avião no local do acidente, a morte do médico foi confirmada. 

De acordo com o site RP10, de Araçatuba, a Polícia Civil está no caso investigando as causas do acidente. Ramiro era conhecido na região de Araçatuba por sua atuação como ortopedista e pecuarista.

Ele mantinha atividades profissionais nas duas áreas, como médico e administrador de propriedades rurais. 

Trajeto

Ramiro manteve contato com outro piloto durante o vôo e relatou dificuldades devido ao mau tempo. O último registro do avião foi sobre a área da Fazenda Paraíso, no Pantanal, local onde o contato foi perdido. 

O Centro de Controle da Área Amazônica (ACC Amazônia), ligado ao Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo da Amazônia (CRCEA-AM) confirmou pela manhã o desaparecimento da aeronave no radar e acionou as equipes da Base Aérea de Campo Grande. 

Cidades

Polícia Civil reforça saúde mental com novo protocolo de apoio

Reportagem do Correio do Estado mostrou que, entre 2019 e abril de 2024, nove policiais militares do Estado tiraram a própria vida

16/09/2025 16h44

Compartilhar
Polícia Civil oferece suporte a policiais expostos a eventos traumáticos

Polícia Civil oferece suporte a policiais expostos a eventos traumáticos Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Após a publicação da reportagem “Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a 'crise invisível'", a Delegacia-Geral de Polícia Civil (DGPC) respondeu que criou um protocolo, em vigor desde maio, para oferecer suporte a policiais expostos a eventos traumáticos.

Além disso, a Polícia Civil está implementando avaliações psicológicas e físicas periódicas para identificar necessidades e auxiliar em estratégias de prevenção.

A DGPC também justificou a inclusão do apoio espiritual na mesma coordenadoria do atendimento psicossocial, citando o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a espiritualidade como um componente da saúde.

A nota explica que o foco é na espiritualidade, não em religião, e que esse suporte é oferecido por profissionais teólogos, atuando principalmente na prevenção do adoecimento mental de policiais e seus familiares.

Para o futuro, a DGPC planeja fortalecer sua rede de apoio através de parcerias com universidades, sindicatos e planos de saúde. A instituição também pretende expandir programas de bem-estar, como ginástica, meditação e dança, e implementar ações como preparação para aposentadoria e educação financeira.

Outro projeto destacado é o "Programa Capilaridade", que visa capacitar policiais em áreas mais afastadas para oferecerem o primeiro acolhimento a colegas em necessidade.

Crise invisível nas polícias de MS

Um levantamento da própria instituição, obtido via Lei de Acesso à Informação (LAI), revela que, entre 2019 e abril de 2024, nove policiais militares de Mato Grosso do Sul tiraram a própria vida. O número é alarmante, especialmente quando comparado com a taxa nacional. Na Polícia Civil, desde 2014 foram 11 suicídios de policiais, entre eles, um delegado de polícia. 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Sul teve a maior taxa de suicídio entre policiais militares e civis do Brasil em 2022, com 0,6 por mil policiais na ativa. O número é superior até mesmo ao de estados com efetivos muito maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro.

O estresse crônico, a exposição à violência e traumas constantes são os principais fatores que levam a transtornos como a síndrome de burnout, ansiedade e depressão. Além disso, a cultura militar, que valoriza a força e a resiliência, impõe um pesado estigma sobre a busca por ajuda psicológica, especialmente entre os homens.

Três estudos feitos na UFMS que abordam a questão da saúde mental dos policiais de Mato Grosso do Sul. A primeira, de Fabiana Souza Pedraza, psicóloga e policial civil, usou inteligência artificial para identificar que o reconhecimento formal, como elogios e premiações, pode reduzir o risco de adoecimento em quase 50%, enquanto a instabilidade na carreira, com mudanças constantes de setor ou cidade, aumenta as chances de desenvolver transtornos mentais.

A pesquisa propõe um Sistema de Intervenção Precoce (SIP) para identificar policiais em risco e agir preventivamente. A segunda dissertação, de Julyana Sueme Winkler Oshiro, apontou que 100% dos policiais de um setor administrativo se sentiam desmotivados e incompetentes, mostrando que a linha entre disciplina militar e assédio moral é perigosamente tênue. Por fim, a pesquisa de Carmem Gress revelou uma relação direta entre o estresse profissional e o risco de suicídio.

Embora existam iniciativas como o programa federal "Escuta SUSP" e o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil, o atendimento ainda é visto como reativo, dependendo da iniciativa do policial para buscar ajuda.

As entidades de classe, como o Sinpol/MS e a Adepol, reconhecem a gravidade do problema e implementam programas próprios ou apontam a falta de reconhecimento e a "policiofobia" da sociedade como fatores que contribuem para o adoecimento da categoria.

Gigante Adormecido

Tatu-canastra intriga especialistas com comportamento inédito

No Pantanal sul-mato-grossense, o animal permaneceu por 12 dias na toca, sem qualquer indício de atividade, o que levanta novas questões para a pesquisadores da espécie

16/09/2025 16h33

Compartilhar
O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kg

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kg Divulgação ICAS

Continue Lendo...

O comportamento, nunca antes registrado em um tatu-canastra (Priodontes maximus) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, surpreendeu especialistas após o animal permanecer inativo por 12 dias na toca, levantando vários questionamentos.

A pesquisa do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), liderada pelo biólogo Gabriel Massocato, acompanhou o indivíduo por meio de monitoramento de câmeras e flagrou a inatividade do animal, que não saiu da toca.

Em conversa com o Correio do Estado, o pesquisador contou que o tatu vem sendo monitorado através de armadilhas fotográficas há um ano e meio, na região da Nhecolândia, na fazenda Baía das Pedras, no município de Aquidauana.

O período em que o animal, conhecido como “engenheiro da floresta”, se recolheu na toca ocorreu em novembro de 2024, em uma época em que o Pantanal não estava registrando temperaturas extremas.

Segundo o pesquisador, as noites variaram entre 28 °C e 23 °C, o que chamou a atenção dos especialistas e levantou questões relacionadas ao metabolismo do animal.

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kgDivulgação ICAS

Inatividade

Apesar da possibilidade de uma toca possuir mais de uma passagem, a hipótese dele ter deixado o local por outra foi descartada, já que as câmeras instaladas na região teriam capturado uma eventual saída.

O pesquisador, que estuda a espécie há 15 anos, até então não havia se deparado com um período tão longo de reclusão. Diferentemente de espécies que diminuem o batimento cardíaco entrando em estado de hibernação ou torpor, isso não ocorre com tatus.

Observações

Existem registros de dois outros casos, na Amazônia, em que o animal permaneceu de 17 a 30 dias na toca. No entanto, Gabriel pontuou que, nessas situações, havia certa atividade do animal dentro da toca.

“Seja ele tentando sair, colocando o focinho para fora... então, ele estava ativo de alguma forma.”

Ao contrário do ineditismo encontrado no Pantanal sul-mato-grossense, em que o animal não esboçou atividade alguma.

“Como a gente sabe disso? Temos uma armadilha fotográfica em frente à toca. Não vimos, em momento nenhum, o animal saindo. Não observamos nenhuma outra toca ou túnel de fuga ao redor. Não tem, não existe. Então, o animal estava de fato dentro da toca.”

O tatu-canastra é reconhecido como o maior tatu do mundo, podendo medir até 1,5 metro e pesar até 50 kgPesquisador do Icas Gabriel Massocato, instalando a armadilha fotográfica

Uso de tecnologia

Os tatus-canastra monitorados pelo ICAS e que passaram por captura recebem um GPS e um pequeno transmissor com um componente chamado acelerômetro, que funciona como um relógio de pulso capaz de registrar movimentos.

No caso do acelerômetro, o monitoramento é feito 24 horas por dia e, a cada 10 minutos, ele registra o movimento do animal. O tatu que ficou inativo por 12 dias ainda não passou por captura, mas deu um novo “norte” para as linhas de pesquisa sobre mudanças de hábitos e adaptação da espécie.

Linhas de pesquisa

O acelerômetro instalado em outros indivíduos da espécie já havia demonstrado movimentação quase nula em determinados períodos.

“Então, a gente deduz que esse animal, durante os 12 dias em que ficou dentro da toca, estava inativo: não se movimentava e não se alimentava.”

Para o pesquisador, uma das teorias levantadas é a da conservação de energia, já que se trata de um animal de metabolismo peculiar, que difere de outros mamíferos.

Isso ocorre por dois fatores: a baixa temperatura corpórea, em torno de 32 °C, e a alimentação baseada em formigas e cupins, que não representa uma dieta rica em proteínas, resultando em metabolismo reduzido.

“Como o metabolismo dele é reduzido e, com a temperatura [corpórea] mais baixa, tudo o que ele pode fazer para conservar energia e não perder, ele vai tentar.”

No caso do canastra, a toca possui cerca de 1,5 metro de profundidade e pode chegar a 4 metros de extensão, construída sob áreas florestadas que mantêm temperatura amena de aproximadamente 24 °C.

“Tudo isso são adaptações ecológicas e de sobrevivência que o animal adquiriu ao longo de milhares de anos para manter energia e sobreviver.”

Em média, a espécie passa 17 horas por dia dentro da toca. Alguns indivíduos podem ficar de duas a três noites sem sair, especialmente no inverno, quando as temperaturas são mais baixas. O registro desse animal permanecer recluso em uma situação distinta foi visto pela equipe como um comportamento surpreendente.

“Isso mostra o quanto a espécie tem uma estratégia fisiológica, ecológica e comportamental diferente, tudo para conservar energia. Também nos instiga a querer desenvolver outros trabalhos para entender melhor o metabolismo do animal. Como a temperatura corporal afeta ou pode servir de modelo para adaptações climáticas.”

Próximos passos

Os próximos passos incluem o alinhamento com outros pesquisadores que utilizam um modelo de tecnologia capaz de medir o metabolismo de diferentes espécies.

Segundo Gabriel, entender o uso desse aparelho deve dar à pesquisa do ICAS um avanço ainda maior na compreensão do metabolismo. Para isso, será necessário adaptar o dispositivo às necessidades específicas do tatu-canastra.

“Estamos curiosos para entender: por que será que ele permanece tantos dias sem sair e fica inativo na toca? O animal não tem necessidade de se alimentar? É tudo para conservar energia? Essa curiosidade também nos provoca a querer dar outro passo e compreender melhor as questões fisiológicas.”

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"
ponta de um iceberg

/ 1 dia

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

2

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 2 dias

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

3

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura
Cidades

/ 22 horas

Advogado ostentação acusado de fraude no INSS tentou "ganhar" terreno da prefeitura

4

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS
MS

/ 8 horas

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS

5

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz indica que empresas driblam legislação para construir perto de parque

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos