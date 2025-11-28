Medidas protetivas concedidas às mulheres dobrou em 2025

O volume de atendimentos cresceu quase 80% em relação aos últimos dois anos, na Capital - Divulgação

A Defensoria Pública divulgou números dos núcleos que compõem sua estrutura. Entre estes, destaca-se a quantidade de medidas protetivas concedidas através do Núcleo das Mulheres (Nudem), sendo que dobrou em 2025.

As medidas protetivas saltaram de 1.536 em 2024 para 3.806 este ano, de acordo com a coordenadora e defensora pública Kricilaine Oksman.

O volume de atendimentos cresceu quase 80% em relação aos últimos dois anos, na Capital. Ao todo, foram registrados 8.774 abordagens da Nudem em Campo Grande, este ano. O volume é superior aos 4.880 feitos em 2023 e aos 5.629 de 2024. No interior, foram 1.633 atendimentos.

Coordenadora do Nudem, defensora Kricilaine Oksman

“Identificamos que 58% das mulheres atendidas pelo núcleo são pretas, 53,7% são solteiras, e metade está entre 30 e 45 anos, faixa etária associada ao maior risco de violência doméstica e feminicídio, seguindo o cenário nacional. Esse perfil retrata a realidade de um atendimento voltado a mulheres que acumulam desigualdades raciais, sociais, econômicas e de acesso à rede de proteção”, pontua a coordenadora.

Entre as ações do núcleo ao longo do ano, destacam-se as rodas de conversa em comunidades vulneráveis, 39 palestras e capacitações e a emissão de 11 notas técnicas sobre projetos de lei que impactam os diretamente os direitos das mulheres.

A unidade da Casa da Mulher Brasileira, onde atua um grupo da Nudem, realiza atendimento das 7h30 às 19h, com escala de plantão para atendimento emergencial 24 horas.

FEMINICÍDIOS

De Karina Corin (primeiro caso) a Gabrielle Oliveira (último registrado), MS já atingiu o número de 37 feminicídios este ano, a maioria por causa de ciúmes dos seus ex-companheiros e maridos, há caso em que o filho assassinou a própria mãe.

Na foto estão Vanessa Eugênia e a filha Sophie, Graciane de Souza Silva,Vanessa Ricarte, Thacia Paula Ramos, Doralice Silva e Ivone Barbosa, todas vítimas de feminicídio em 2025

Em 2025, os casos de feminicídio já superaram os números de 2023 e 2024. No último ano foram 35 registros e no antepenúltimo, 30. Em um recorte de seis anos, 2022 teve a maior taxa deste crime, sendo 44. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

2025 - 37

2024 - 35

2023 - 30

2022 - 44

2021 - 36

2020 - 40

O número de tentativas de feminicídio também atingiu dados alarmantes nos últimos seis anos.

2025 - 81

2024 - 90

2023 - 126

2022 - 127

2021 - 98

2020 - 66

