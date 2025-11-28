Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Medidas protetivas concedidas às mulheres dobrou em 2025

As ações cautelares saltaram de 1.536 em 2024 para 3.806 este ano, de acordo com a Defensoria

João Pedro Flores

28/11/2025 - 17h00
A Defensoria Pública divulgou números dos núcleos que compõem sua estrutura. Entre estes, destaca-se a quantidade de medidas protetivas concedidas através do Núcleo das Mulheres (Nudem), sendo que dobrou em 2025. 

As medidas protetivas saltaram de 1.536 em 2024 para 3.806 este ano, de acordo com a coordenadora e defensora pública Kricilaine Oksman.

O volume de atendimentos cresceu quase 80% em relação aos últimos dois anos, na Capital. Ao todo, foram registrados 8.774 abordagens da Nudem em Campo Grande, este ano. O volume é superior aos 4.880 feitos em 2023 e aos 5.629 de 2024. No interior, foram 1.633 atendimentos.

Coordenadora do Nudem, defensora Kricilaine Oksman
Coordenadora do Nudem, defensora Kricilaine Oksman / Divulgação: Defensoria Pública

“Identificamos que 58% das mulheres atendidas pelo núcleo são pretas, 53,7% são solteiras, e metade está entre 30 e 45 anos, faixa etária associada ao maior risco de violência doméstica e feminicídio, seguindo o cenário nacional. Esse perfil retrata a realidade de um atendimento voltado a mulheres que acumulam desigualdades raciais, sociais, econômicas e de acesso à rede de proteção”, pontua a coordenadora.

Entre as ações do núcleo ao longo do ano, destacam-se as rodas de conversa em comunidades vulneráveis, 39 palestras e capacitações e a emissão de 11 notas técnicas sobre projetos de lei que impactam os diretamente os direitos das mulheres.

A unidade da Casa da Mulher Brasileira, onde atua um grupo da Nudem, realiza atendimento das 7h30 às 19h, com escala de plantão para atendimento emergencial 24 horas.

FEMINICÍDIOS

De Karina Corin (primeiro caso) a Gabrielle Oliveira (último registrado), MS já atingiu o número de 37 feminicídios este ano, a maioria por causa de ciúmes dos seus ex-companheiros e maridos, há caso em que o filho assassinou a própria mãe.

Na foto estão Vanessa Eugênia e a filha Sophie, Graciane de Souza Silva,Vanessa Ricarte, Thacia Paula Ramos, Doralice Silva e Ivone Barbosa, todas vítimas de feminicídio em 2025
Na foto estão Vanessa Eugênia e a filha Sophie, Graciane de Souza Silva,Vanessa Ricarte, Thacia Paula Ramos, Doralice Silva e Ivone Barbosa, todas vítimas de feminicídio em 2025

Em 2025, os casos de feminicídio já superaram os números de 2023 e 2024. No último ano foram 35 registros e no antepenúltimo, 30. Em um recorte de seis anos, 2022 teve a maior taxa deste crime, sendo 44. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

  • 2025 - 37
  • 2024 - 35
  • 2023 - 30
  • 2022 - 44
  • 2021 - 36
  • 2020 - 40

O número de tentativas de feminicídio também atingiu dados alarmantes nos últimos seis anos.

  • 2025 - 81
  • 2024 - 90
  • 2023 - 126
  • 2022 - 127
  • 2021 - 98
  • 2020 - 66

tempo

Fim de semana terá calor de 40°C, mas frente fria chega na segunda

Avanço da frente fria aliado a sistema de baixa pressão favorecem a ocorrência de tempestades, com possibilidade de granizo

28/11/2025 16h30

Frente fria irá favorecer ocorrência de tempestades em Mato Grosso do Sul

Frente fria irá favorecer ocorrência de tempestades em Mato Grosso do Sul Foto: Paulo Ribas / Arquivo

O fim de semana será de calor intenso em Mato Grosso do Sul, com máximas que podem chegar a 40°C em alguns municípios. A partir de segunda-feira, no entanto, o tempo muda com a chegada de uma frente fria.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), neste sábado (29) e domingo (30), a previsão indica tempo firma na maior parte do Estado, mas há previsão de temporal em algumas regiões.

Além do calorão, os índices de umidade relativa do ar seguem baixos, variando entre 15% e 35%, percentuais considerados de atenção por risco à saúde.

Ao longo do período, o sistema de alta pressão atmosférica começa a perder força, favorecendo o aumento da instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem dois alertas vigentes de perigo potencial para o Estado, sendo um de baixa umidade e um de tempestades.

No caso das tempestades, o alerta indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo.

Em pontos isolados de Mato Grosso do Sul podem ocorrer chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os ventos atuam entre o quadrante leste e o quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Entre hoje e sábado, a chance de chuva é maior nas regiões centro, sul, sudoeste e pantaneira. Entre a tarde e noite de domingo, as instabilidades avançam para outras áreas.

Em relação às temperaturas, no fim de semana, a mínima prevista é de 20°C e máxima de 40°C. As maiores temperaturas devem ser registradas nas regiões do Pantanal e do bolsão.

Em Campo Grande, são esperadas mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Frente fria

Dezembro começa com mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. Entre segunda (1º) e terça-feira (2), com o avanço de uma nova frente fria oceânica.

Segundo o Cemtec, essa frente fria, aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, deverá favorecer a ocorrência de chuvas mais generalizadas no Estado.

As temperaturas devem sofrer ligeira queda, mas não o suficiente para fazer frio, sendo o impacto maior nas áreas de instabilidade.

As condições atmosféricas serão favoráveis à formação de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Também são esperados acumulados significativos de chuva, podendo superar 40 mm em 24 horas.

A temperatura mínima prevista é de 22°C, que deve ser registrada na região norte, enquanto a máxima prevista é de 37°C, mantendo o padrão de calor intenso em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho.

Em Campo Grande, a temperatura oscila entre 25°C e 34°C.

Frente fria irá favorecer ocorrência de tempestades em Mato Grosso do Sul

Agetran

Interdições no Centro começam hoje (28) para montagem do Natal dos Sonhos

Trechos devem ser interditados a partir das 20h desta sexta-feira (28) até domingo (30)

28/11/2025 16h15

Interdições estão programadas durante todo o mês de dezembro

Interdições estão programadas durante todo o mês de dezembro FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O programa especial da Prefeitura de Campo Grande, Natal dos Sonhos, tem início já neste sábado (29) no centro da cidade e vai até o dia 31 de dezembro. 

Para a abertura das programações, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou os pontos de interdição para este final de semana, válidos até domingo (30), para a montagem de estruturas e realização das primeiras atividades da celebração. 

As interdições, que começam já nesta sexta (28) a partir das 20h, devem abranger a Rua Marechal Cândido Mariano, no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho. 

Durante todo o período do programa natalino no Centro, a Agetran estará dando apoio operacional em diferentes vias da região central, orientando o fluxo e garantindo a segurança de pedestres e condutores nos espaços próximos de onde estarão localizadas as atrações. 

Outros bloqueios estão programados para o mês de dezembro, como: 

11 de dezembro, às 20h, até 14 de dezembro, às 23h
Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena.

18 de dezembro, às 20h, até 21 de dezembro, às 23h
Rua Marechal Cândido Mariano, novamente no segmento entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho.

25 de dezembro, às 20h, até 28 de dezembro, às 23h
Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena.

De acordo com a Agetran, “as ações são fundamentais para dar suporte à intensa movimentação prevista no período e contribuir para que moradores e visitantes possam aproveitar as atrações com tranquilidade. A agência reforça a necessidade de atenção redobrada dos condutores durante os dias de interdição, respeitando a sinalização e as orientações das equipes para manter a fluidez e a segurança no trânsito”. 

Centro em movimento

A partir do dia 29 de novembro, o centro da cidade ganha mais vida noturna com a Vila do Natal, através de shows, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande. 

Pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc. Outros parceiros também somam os esforços para transformar Campo Grande em um cenário de celebração. 

Neste ano, a comemoração trará diferenciais. Um dos pontos principais será a praça Ary Coelho, que deve concentrar as atrações artísticas, praça de alimentação e decoração natalina, com uma programação com apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

Além disso, será instalado um circo no Centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Todas as apresentações serão gratuitas e abertas à população. 

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 


 

