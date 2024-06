Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 110 milhões

Infraestrutura

Interdições estavam previstas para começarem na próxima segunda-feira

Inicialmente prevista para a segunda-feira (1º) de julho, as obras do Viaduto Jardim Veraneio, que ficará localizado na BR-163, no trecho do quilômetro 485, próximo a Uniderp Agrárias, foram adiadas para a próxima quarta-feira (3), conforme nota divulgada neste sábado (29). A estrutura contará com um investimento de cerca de R$ 25 milhões.

Com a construção autorizada há mais de um ano pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a obra tem a promessa de melhorar a mobilidade e a segurança no trânsito da BR, que é considerada uma das mais perigosas do Estado.

O comunicado emitido pela construtora responsável pela obra frisa que os desvios terão início na próxima quarta-feira a partir das 9 horas da manhã, fato que exige atenção dos motoristas que trafegam na região.

A interdição na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo vai bloquear o trânsito na altura da Avenida Carlinda Pereira Contar, tornando a via aberta somente para acesso local de residentes, visitantes, entregadores, táxis e motoristas.

De acordo com a nota, o acesso dos veículos aos prédios, durante a fase de escavação, será ajustado para reduzir impactos, porém sem limitações das 17h às 8 horas.

Já o fluxo de trânsito da Av. Desembargador Leão Neto do Carmo no sentido da Chácara dos Poderes (e vice-versa) será desviado para as ruas Rio Claro e Delegado Júlio César da Fonte Nogueira.



“Semáforos foram instalados no cruzamento com a Av. Alexandre Herculano (BR 163/MS), para garantir a segurança dos motoristas e pedestres durante o período de desvi”, ressalta o informativo enviado à imprensa.

Outra mudança que impactará a população é a transferência de dois pontos de ônibus existentes na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, que serão movidos para Avenida Carlinda Pereira Contar e Rua Delegado Júlio César da Fonte Nogueira, respectivamente.

Também está previsto o início das obras do projeto de mobilidade urbana na região, que inclui a construção de uma ciclovia na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo entre a Avenida Carlinda Pereira Contar e a Rua João Kussarev, com fim na Avenida Cruz de Lorena.



VIADUTO JARDIM VERANEIO



A obra dará acesso ao bairro Jardim Veraneio tem por pretensão otimizar o trânsito local, com previsão de que seja concluído em até 14 meses, sendo construído já visando a possível futura duplicação da rodovia BR-163.

Além da preparação para a futura duplicação da BR-163, estão inclusos no projeto as obras de:

Drenagem urbana;

Alargamento da pista para implantar acostamento;

Ciclovia e

Calçada



Cabe frisar que essas medidas são mitigadoras de impacto e, segundo a responsável, a ciclovia deverá interligar o bairro que batiza o viaduto, à região do Parque dos Poderes.

O contrato foi firmado entre Plaenge Urbanismo Ltda., e a CCR MSVia (responsável pela administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul), com autorização pela ANTT concedida em março de 2022.