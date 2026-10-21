Morre Ivanilde Teixeira, esposa do deputado estadual Zé Teixeira

Ivanilde Zanforlin Teixeira, que morreu aos 83 anos nesta quarta-feira (21), ao lado do marido, deputado estadual Zé Teixeira, com quem foi casada por 66 anos. - Foto: Divulgação.

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Morreu na terde desta quarta-feira (21), aos 83 anos, Ivanilde Zanforlin Teixeira, esposa do deputado estadual José Roberto Teixeira, conhecido como Zé Teixeira (PL). Companheira do parlamentar por mais de seis décadas, ela acompanhou de perto sua trajetória na agropecuária e na vida pública de Mato Grosso do Sul, deixando um legado marcado pela dedicação à família, pela fé católica e pela presença constante ao lado do marido.

O falecimento foi comunicado pela família Teixeira por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais. Ivanilde morreu em Dourados, município onde construiu grande parte de sua história familiar ao lado do deputado, com quem foi casada durante 66 anos.

Segundo informações divulgadas pelo portal MS em Foco, Ivanilde estava internada desde a noite de domingo (18) no Hospital da Unimed, em Dourados, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A nota de falecimento publicada pela família não detalha as circunstâncias da morte.

Nascida em 22 de junho de 1943, Dona Ivanilde, como era carinhosamente conhecida, teve sua trajetória marcada pela discrição e pelo vínculo com a família.

Na mensagem de despedida, os familiares a descrevem como uma mulher de personalidade firme, generosa e profundamente ligada à religião católica.

A família destacou ainda a importância de Ivanilde na vida pessoal e profissional do deputado, ressaltando que sua presença foi fundamental durante os diferentes momentos de uma trajetória construída ao longo de décadas.

"Companheira de todas as horas, esteve casada por 66 anos com Zé Teixeira, sendo seu pilar e apoiadora incansável tanto na trajetória como agropecuarista quanto na vida pública", diz um trecho da nota.

Uma vida ao lado de Zé Teixeira

A história de Ivanilde esteve diretamente ligada à trajetória de Zé Teixeira, um dos parlamentares mais longevos da política sul-mato-grossense.

O deputado, atualmente com 86 anos, iniciou sua atuação profissional no setor agropecuário antes de ingressar na política, em 1994, quando foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Desde então, construiu uma carreira parlamentar de mais de três décadas, mantendo forte ligação com Dourados e municípios da região sul do Estado.

Na eleição de 4 de outubro deste ano, Zé Teixeira conquistou 54.080 votos, tornando-se o deputado estadual mais votado de Mato Grosso do Sul e garantindo o nono mandato consecutivo.

Ao longo dessa trajetória, Ivanilde acompanhou o marido em diferentes momentos da vida pública, participando também de compromissos sociais e atividades ligadas à comunidade douradense.

Em maio deste ano, por exemplo, o casal foi homenageado durante a 60ª Expoagro, em Dourados, durante um leilão promovido pela Fazenda Santa Claudina. Na ocasião, Ivanilde recebeu flores em reconhecimento à presença da família nas atividades ligadas ao setor agropecuário.

Sua participação também se estendeu a iniciativas sociais. Em outubro de 2023, ela esteve ao lado da filha Eliana em uma ação de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, realizada no escritório político do deputado em Dourados.

Na ocasião, Ivanilde destacou a importância de ampliar a divulgação das orientações de prevenção e incentivar outras mulheres a compartilhar informações sobre cuidados com a saúde.

Embora tenha acompanhado uma longa trajetória política, o comunicado da família ressalta que sua principal dedicação sempre esteve voltada à união familiar.

Família destaca legado de amor e união

Além do marido, Ivanilde deixa dois filhos, Nilson e Eliana, netos, bisnetos e outros familiares. Segundo a nota de falecimento, ela foi uma mãe amorosa e dedicada, reconhecida pela atenção dispensada aos filhos e pelo cuidado com os laços familiares.

A família também destacou sua religiosidade e generosidade, características que, conforme a homenagem, marcaram sua convivência com parentes e amigos.

"Acima de tudo, Dona Ivanilde construiu um legado de união e amor incondicional no seio familiar", afirma o comunicado.

Para os familiares, sua ausência representa a perda de uma figura central na história da família Teixeira, construída ao longo de mais de seis décadas de casamento e de uma vida compartilhada entre atividades profissionais, compromissos públicos e convivência familiar.

Na mensagem divulgada nesta quarta-feira, a família agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas após a notícia do falecimento.

"A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade neste momento de profunda dor", registra a nota.

Velório será nesta quinta-feira em Dourados

As últimas homenagens a Ivanilde Zanforlin Teixeira serão realizadas nesta quinta-feira (22), na Pax Primavera, localizada na Rua Hilda Bergo Duarte, nº 1.135, sala Master, na Vila Planalto, em Dourados.

Conforme o comunicado divulgado pela família, o velório terá início às 6h, permitindo que parentes, amigos e pessoas próximas prestem suas últimas homenagens.

O sepultamento está previsto para as 15h do mesmo dia. O comunicado não informa o cemitério onde ocorrerá a cerimônia.