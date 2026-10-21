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Morre Ivanilde Teixeira, esposa do deputado estadual Zé Teixeira

Casada há 66 anos com o parlamentar, Ivanilde morreu nesta quarta-feira (21), aos 83 anos; velório será realizado em Dourados.

Welyson Lucas

21/10/2026 - 18h04
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Morreu na terde desta quarta-feira (21), aos 83 anos, Ivanilde Zanforlin Teixeira, esposa do deputado estadual José Roberto Teixeira, conhecido como Zé Teixeira (PL). Companheira do parlamentar por mais de seis décadas, ela acompanhou de perto sua trajetória na agropecuária e na vida pública de Mato Grosso do Sul, deixando um legado marcado pela dedicação à família, pela fé católica e pela presença constante ao lado do marido.

O falecimento foi comunicado pela família Teixeira por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais. Ivanilde morreu em Dourados, município onde construiu grande parte de sua história familiar ao lado do deputado, com quem foi casada durante 66 anos.

Segundo informações divulgadas pelo portal MS em Foco, Ivanilde estava internada desde a noite de domingo (18) no Hospital da Unimed, em Dourados, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A nota de falecimento publicada pela família não detalha as circunstâncias da morte.

Nascida em 22 de junho de 1943, Dona Ivanilde, como era carinhosamente conhecida, teve sua trajetória marcada pela discrição e pelo vínculo com a família.

Na mensagem de despedida, os familiares a descrevem como uma mulher de personalidade firme, generosa e profundamente ligada à religião católica.

A família destacou ainda a importância de Ivanilde na vida pessoal e profissional do deputado, ressaltando que sua presença foi fundamental durante os diferentes momentos de uma trajetória construída ao longo de décadas.

"Companheira de todas as horas, esteve casada por 66 anos com Zé Teixeira, sendo seu pilar e apoiadora incansável tanto na trajetória como agropecuarista quanto na vida pública", diz um trecho da nota.

Uma vida ao lado de Zé Teixeira

A história de Ivanilde esteve diretamente ligada à trajetória de Zé Teixeira, um dos parlamentares mais longevos da política sul-mato-grossense.

O deputado, atualmente com 86 anos, iniciou sua atuação profissional no setor agropecuário antes de ingressar na política, em 1994, quando foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Desde então, construiu uma carreira parlamentar de mais de três décadas, mantendo forte ligação com Dourados e municípios da região sul do Estado.

Na eleição de 4 de outubro deste ano, Zé Teixeira conquistou 54.080 votos, tornando-se o deputado estadual mais votado de Mato Grosso do Sul e garantindo o nono mandato consecutivo.

Ao longo dessa trajetória, Ivanilde acompanhou o marido em diferentes momentos da vida pública, participando também de compromissos sociais e atividades ligadas à comunidade douradense.

Em maio deste ano, por exemplo, o casal foi homenageado durante a 60ª Expoagro, em Dourados, durante um leilão promovido pela Fazenda Santa Claudina. Na ocasião, Ivanilde recebeu flores em reconhecimento à presença da família nas atividades ligadas ao setor agropecuário.

Sua participação também se estendeu a iniciativas sociais. Em outubro de 2023, ela esteve ao lado da filha Eliana em uma ação de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, realizada no escritório político do deputado em Dourados.

Na ocasião, Ivanilde destacou a importância de ampliar a divulgação das orientações de prevenção e incentivar outras mulheres a compartilhar informações sobre cuidados com a saúde.

Embora tenha acompanhado uma longa trajetória política, o comunicado da família ressalta que sua principal dedicação sempre esteve voltada à união familiar.

Família destaca legado de amor e união

Além do marido, Ivanilde deixa dois filhos, Nilson e Eliana, netos, bisnetos e outros familiares. Segundo a nota de falecimento, ela foi uma mãe amorosa e dedicada, reconhecida pela atenção dispensada aos filhos e pelo cuidado com os laços familiares.

A família também destacou sua religiosidade e generosidade, características que, conforme a homenagem, marcaram sua convivência com parentes e amigos.

"Acima de tudo, Dona Ivanilde construiu um legado de união e amor incondicional no seio familiar", afirma o comunicado.

Para os familiares, sua ausência representa a perda de uma figura central na história da família Teixeira, construída ao longo de mais de seis décadas de casamento e de uma vida compartilhada entre atividades profissionais, compromissos públicos e convivência familiar.

Na mensagem divulgada nesta quarta-feira, a família agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas após a notícia do falecimento.

"A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade neste momento de profunda dor", registra a nota.

Velório será nesta quinta-feira em Dourados

As últimas homenagens a Ivanilde Zanforlin Teixeira serão realizadas nesta quinta-feira (22), na Pax Primavera, localizada na Rua Hilda Bergo Duarte, nº 1.135, sala Master, na Vila Planalto, em Dourados.

Conforme o comunicado divulgado pela família, o velório terá início às 6h, permitindo que parentes, amigos e pessoas próximas prestem suas últimas homenagens.

O sepultamento está previsto para as 15h do mesmo dia. O comunicado não informa o cemitério onde ocorrerá a cerimônia.

 

ARSENAL ESCONDIDO

Motorista é preso com armas escondidas atrás de som de carro em MS

Entre os armamentos apreendidos em Iguatemi estão um fuzil norte-americano, oito revólveres, uma pistola e uma espingarda calibre 12

21/10/2026 12h15

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Arsenal estava em um carro de passeio e foi apreendido pela PM na região sul do Estado

Arsenal estava em um carro de passeio e foi apreendido pela PM na região sul do Estado

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Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (21) após policiais militares encontrarem 11 armas de fogo escondidas em um compartimento atrás do aparelho de son de um Volkswagen Gol, durante um bloqueio policial no município de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações iniciais publicadas pelo portal Folha de Dourados, a apreensão foi realizada por equipes do 2ª Pelotão da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O motorista, natural de Minas Gerais, chamou a atenção dos policiais ao demonstrar nervosismo durante a abordagem. 

Diante da suspeita, os militares realizaram uma vistoria minuciosa no veículo e localizaram um compartimento oculto atrás do aparelho de som, onde estava armazenado o arsenal. 

 

-Vídeo: Reprodução - Folha de Dourados

Entre os armamentos encontrados estavam oito revólveres, uma pistola, um fuzil Colt M4 calibre 5,56 milímetros, de fabricação norte-americana, e uma espingarda calibre 12, de fabricação turca. Também foi apreendido um adaptador tático para pistola.

Após a descoberta, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, juntamente com as armas apreendidas.

Até o moment, não foram divulgadas informações sobre a origem e o destino do armamento, nem se o suspeito receberia pagamento pelo transporte das armas.

INFRAESTRUTURA

Governo suspende licitação de R$ 19,7 milhões para levar água a aldeia indígena de MS

Concorrência para implantação do sistema na Aldeia Jaguapiru estava prevista para esta quinta-feira (22), mas foi interrompida para correções no edital e anexos

21/10/2026 11h27

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Licitação para implantação do sistema de abastecimento de água na Aldeia Jaguapiru foi suspensa pela Agesul

Licitação para implantação do sistema de abastecimento de água na Aldeia Jaguapiru foi suspensa pela Agesul Foto: Divulgação/Agesul

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O Governo de Mato Grosso do Sul suspendeu a licitação de R$ 19,7 milhões destinada à implantação de um sistema de abastecimento de água na Aldeia Jaguapiru, localizada no município de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21), um dia antes da abertura das propostas, prevista para quinta-feira (22).

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a suspensão ocorreu devido a necessidade de correções no Termo de Referência e nos demais anexos do processo licitatório.

O aviso, assinado pela Diretoria de Licitação, não detalha quais alterações deverão ser realizadas. Também não foi estabelecido um novo cronograma que conste a retomada do certame. Segundo a publicação, o edital poderá ser republicado após os ajustes.

A concorrência havia sido anunciada no início de outubro, com valor estimado de R$ 19.764.583,04. O processo previa a contratação de uma empresa especializada, por meio do critério de menor preço, para executar as obras de implantação do sistema de abastecimento de água da comunidade indígena.

Conforme o orçamento disponibilizado pela Agesul, aproximadamente R$ 18,7 milhões seriam destinados às estruturas de reservação e adução de água, enquanto R$ 998,6 mil estavam previstos para a instalação e manutenção do canteiro de obras.

O prazo estimado para execução dos serviços era de 540 dias, conforme o orçamento oficial.

Projeto prevê ampliação do abastecimento

O projeto elaborado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) prevê a implantação de estruturas para melhorar o fornecimento de água à Aldeia Jaguapiru.

Entre as intervenções previstas estão a implantação de redes de distribuição, estruturas de reservação, equipamentos hidráulicos e instalações necessárias ao funcionamento do sistema.

A documentação técnica também contempla a utilização de captação subterrânea, por meio de poço tubular profundo, além de estruturas destinadas ao armazenamento e à distribuição de água. 

De acordo com o  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o sistema foi dimencionada para atender uma população de 12.348 habitantes, com capacidade de captação prevista de 150 metros cúbicos de água por hora. 

O estudo técnico que acompanha o processo apresenta as condições do abastecimento existente e as alternativas avaliadas para a implantação de uma nova infraestrutura na comunidade.

Apesar da suspensão da concorrência, o aviso publicado pela Agesul não informa o cancelamento definitivo do empreendimento. A agência prevê a possivilidade de republicação do edital, com uma nova data para abertura das propostas.

 

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