Morre o campo-grandense Roberto Duailibi, um dos maiores publicitários do Brasil

A pedido do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) realizam, desde 2021, estudos para entender o comportamento do bioma Pantanal após o período de incêndios.

O objetivo deste grupo de pesquisadores, que fazem parte do programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (Peld), do Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas (Nefau), é compreender os efeitos do fogo e da inundação no bioma pantaneiro.

Em entrevista ao Correio do Estado, o biólogo e professor da UFMS Geraldo Damasceno Júnior, que é coordenador do Nefau, explicou como tem atuado o núcleo de pesquisas no Pantanal e como a vegetação do bioma se adapta à passagem do fogo, além de como sofre alterações em sua composição paisagística nos períodos de seca.

Quais são as linhas de pesquisa e as perguntas que o Nefau busca responder sobre a relação do fogo com o Pantanal Sul-Mato-Grossense?

O nosso projeto tem várias linhas de atuação. Tem uma linha de atuação que a gente trabalha mais diretamente com o efeito do fogo com a inundação, que é um fator importante no Pantanal e na estrutura da vegetação da flora, na composição da flora, na diversidade funcional.

Também tem o estudo do efeito do fogo e da inundação, na fauna, na fauna edáfica [comunidade de animais que vivem no solo ou na serrapilheira, desempenhando funções cruciais para a saúde e o funcionamento do ecossistema terrestre], na avifauna, em vários grupos e na herpetofauna, que também estamos estudando.

Estamos estudando, também, o efeito do fogo nas comunidades de polinizadores [grupos de animais que realizam a polinização], na rede de interações entre comunidades de polinizadores no Pantanal, e como o fogo afeta essas relações.

Nós estamos estudando, também, o efeito do fogo em áreas de floresta, de capão, e vendo também o efeito nas aves, os dispersores de sementes. No DNA ambiental, no caso, a gente está vendo como a passagem do fogo altera a quantidade de espécies, o que a gente pode encontrar no solo de fungos, no fundo de baías, e o efeito do fogo nos peixes. Então, tem uma linha toda ligada a essa parte biológica.

A gente vê, também, o efeito do fogo nas comunidades humanas, trabalhando um pouco essa parte da saúde, como é que fica essa questão de doenças respiratórias.

Estamos começando, agora, um convênio com o pessoal da UFGD, vamos trabalhar a questão do material particulado que fica na atmosfera. Como que isso está relacionado com a saúde das pessoas, com a ocorrência de doenças respiratórias durante esses episódios grandes de fogo, a gente também está avaliando.

A gente também está avaliando como as comunidades e as fazendas, de maneira em geral, encaram o fogo, como é que elas utilizam o fogo como ferramenta de manejo da paisagem, entendendo como é o uso do fogo pelo povo pantaneiro, na cultura pantaneira, como é que essa coisa funciona. Então, essa é uma outra linha na parte mais humana, o efeito do fogo na economia a gente está vendo também.

E a gente tem uma parceria com um grupo de pesquisa do Rio de Janeiro, do professor Renato Ribonatti, onde a gente está vendo o fogo na atmosfera, como é essa questão das ondas de calor, das mudanças climáticas globais, como elas afetam a probabilidade de fogo, como isso está afetando os regimes do fogo no Pantanal, como é que isso está acontecendo, e de que forma a gente pode tentar miticar esses impactos de uma maneira geral.

Então, a gente tem essas três linhas de ação no projeto, uma mais ligada aos biomas, no caso flora e fauna, uma mais ligada à parte humana, que engloba a saúde e o conhecimento tradicional sobre o fogo, e tem essa parte mais geral, que engloba a modelagem sobre o fogo, a questão do fogo e a atmosfera, das ondas de calor, das condições atmosféricas em relação ao fogo.