Mortes por dengue de dezembro em MS aconteceram até três dias após sintomas

Cerca de uma semana após início das estratégias de reforço no combate às arboviroses, Mato Grosso do Sul conseguiu "frear" os óbitos nesse intervalo, porém, análise do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostra que as mortes de dezembro aconteceram no curto intervalo de três dias após início dos sintomas.

Ainda que tenha conseguido segurar o aumento de mortes por dengue em Mato Grosso do Sul, a doença segue preocupante no Estado, que teve 45 novos casos confirmados e outros 73 prováveis em apenas uma semana.

Com base nos dados disponibilizados pela SES, sobre o monitoramento dessa arbovirose, é possível notar que as duas últimas mortes por dengue foram registradas neste último mês, sendo vítimas duas mulheres, uma moradora do município de Três Lagoas e outra de Japorã.

Sendo a três-lagoense uma mulher de 48 anos, o boletim informa que o início dos sintomas de dengue datam de 30 de novembro, com seu óbito registrado em 02 de dezembro e a confirmação cerca de quatro dias depois.

Importante destacar que essa mulher não possuía comorbidade relatada, semelhante à moradora de Japorã, que detalhou os inícios de seus sintomas em 02 de dezembro e, aos 38 anos, faleceu três dias depois.

Segundo a Secretaria de Saúde, menos da metade das vítimas de dengue em 2024 (15 no total), apresentava algum tipo de comorbidade, ou seja, a maioria dos óbitos por dengue atingiu pessoas que não tinham qualquer complicação de saúde relatada.

Mapeamento da dengue

Ainda segundo a SES, os 32 óbitos confirmados em Mato Grosso do Sul neste ano foram registrados nos seguintes municípios:

Maracaju (01),

Chapadão do Sul (02),

Coronel Sapucaia (01),

Dourados (04),

Laguna Carapã (02),

Naviraí (02),

Sete Quedas (01),

Amambai (03),

Paranhos (01),

Ponta Porã (05),

Iguatemi (02),

Itaquiraí (02),

Aparecida do Taboado (01),

Mundo Novo (01),

Campo Grande (01),

Bonito (01),

Japorã (01) e

Três Lagoas (01).

Pelo panorama dessa série histórica em Mato Grosso do Sul, quanto aos casos confirmados e óbitos pela doença, desde 2021 o Estado registrou os seguintes números:

2021 : 8.027 casos confirmados - 14 mortes

: 8.027 casos confirmados - 14 mortes 2022 : 21.328 casos confirmados - 24 mortes

: 21.328 casos confirmados - 24 mortes 2023: 41.046 casos confirmados - 43 mortes

Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde que um total de 117.006 doses da vacina contra a dengue já foram aplicadas na população sul-mato-grossense, seguindo a idade permitida na bula.

Cabe frisar que, até o momento, 189.910 doses desse imunizante foram encaminhadas por parte do Ministério da Saúde para distribuição e aplicação no território de Mato Grosso do Sul.

Importante destacar também o esquema vacinal desse imunizante, que é composto por duas doses de vacina, aplicadas com um intervalo de três meses entre elas.

Como a faixa etária entre 10 e menos de 15 anos completos, segundo a Secretaria de Saúde, é a que concentra o maior número de hospitalizações, essa vacina está disponível e é recomendada para esse grupo e também para as crianças e adolescentes entre 06 e 16 anos.

