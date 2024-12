Motorista é preso com meia tonelada de cocaína avaliada em R$ 38 milhões

Cidades

Um homem identificado como Valdete Nunes Godinho morreu após perder o controle do carro que dirigia, invadir a pista contrária e bater de frente com uma caminhonete Hilux na rodovia MS-306. O acidente ocorreu por volta das 6h10 desta quinta-feira (5).

De acordo com informações preliminares, o casal que estava na caminhonete foi socorrido e levado para atendimento médico em Alto Taquari, no Mato Grosso. Inicialmente, havia suspeitas de que eles teriam deixado o local sem prestar auxílio, mas os prontuários médicos confirmaram que ambos foram internados.

A mulher foi transferida em vaga zero para Rondonópolis (MT) devido à gravidade dos ferimentos. Já o motorista da caminhonete sofreu fraturas nas costelas e está em estado grave.

Equipes de perícia e o delegado estiveram no local, e as investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.

Caminhonete invadiu pista e atingiu carro onde estava Valdete

Números

Segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cresce o número de registros de acidente nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul nos últimos cinco anos.

De 2019 até o 2023, cresce gradativamente o número de acidentes, feridos e mortos nas rodoviárias federais do Estado, em 2019 foram registrados 1.436 acidentes e 124 óbitos nas ocorrências em MS, comparado ao ano passado, o número de acidentes aumentou em 20%, com 1.726 registros e 184 mortes em acidentes, crescimento de óbitos nas rodovias de 48%.

De acordo com a PRF, as rodovias federais mais perigosas do Estado seguem sendo a BR-163 e a BR-262.

“As BRs do Estado com maior número de acidentes no último ano são, respectivamente, BR-163 e BR-262, o que está diretamente relacionado ao maior fluxo de veículos nessas rodovias”, disse a corporação em nota.

Um levantamento feito pelo inspetor da PRF, Tércio Baggio, que registrou nas rodoviais do Estado a velocidade do tacógrafo de 40 caminhões ao longo da pista, em um período de dois meses, (junho e julho de 2023) mostra que boa parte dos condutores destes veículos ultrapassam os limites de 90 a 110 km por hora nas vias, chegando a 147 km de picos de velocidade.

Nos sete primeiros meses de 2020 e 2021 a Polícia Rodoviária Federal registrou 18 e 16 mortes, respectivamente, na BR-262. No mesmo período do ano passado, 31 pessoas morreram vítimas de acidentes neste trecho. Agora, em 2023, já são 23 mortes.

Mas, apesar da queda no número de mortes nos primeiros sete meses deste ano, o total de acidentes e o de pessoas com ferimentos graves segue uma linha praticamente contínua de aumentos.

Nos sete primeiros meses de 2020 foram 144 acidentes e 30 vítimas com ferimentos graves. No ano seguinte, os números subiram para 164 registros e 40 pessoas feridas com gravidade. Em 2022, 52 pessoas sofreram ferimentos considerados graves em 156 acidentes nos primeiros sete meses. Agora, em 2023, foram 217 ocorrências e 63 pessoas com ferimentos considerados graves pela PRF.